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2016中国领袖年会

马云终于明白了，谁是朋友，谁是敌人

马云终于明白了，谁是朋友，谁是敌人

企业家之间的关系，或双方互怼、或相爱相杀、或有着其他千丝万缕的联系，普通人实难一窥全貌。

马云 企业家

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亚马逊CEO贝索斯称其首款智能

亚马逊推出的首款智能手机Fire Phone彻底失败了，这让该公司...

有意收购菲亚特克莱斯勒？广汽

广州汽车集团股份有限公司(601238.SH，下称“广汽集团”)欲...

搜狗与微软达成合作 发布英文

搜狗今日宣布与微软正式达成合作，搜狗搜索将对接微软必应全...

传紫光终止投资西数 但西数仍

北京时间2月24日上午消息，西部数据本周重申了收购SanDisk的...

【界面】FBI称苹果一直配合解

美国司法部又拿出新的证据批判苹果。在最近的一份法庭文件中...

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互联网金融争夺战 国民财商教育是关键

互联网金融争夺战 国民财

在新金融的格局中，越来越依赖个人来发挥作用，参与主体只有拥有高财商，才能合理地配...

财商教育 挖财

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雕刻时光鼻祖的开店秘籍来了，互联网时代的“慢”生意竟然是这样！

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现实中要打理好一家咖啡馆，远没有想象中那般诗情画意。开咖啡馆与开一家“兰州拉面馆”不同，它的管理相当...

更多CEO来信企业家眼中的商业逻辑

卫哲：B2B要把握八大核心问题

卫哲：B2B要把握八大核心

卫哲

B2B不是企业对企业，而是商人对商人。

马云

更多学者观察最接地气的调研与思考

李稻葵 ： 城镇化有赖政府和市场有机结合

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但历史经验也表明，如果完全由政府去计划控制城镇化进程，而不让市场的力量发挥作用，...

李稻葵

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小米有哪些逆袭运营商的资本？

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way2free

随着以小米、联想为代表的硬件厂商加入战局，再加上京东、阿里等互联网巨头，通信市场...

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猫狗大战的主战场竟然是这两个品类

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自2015年苏宁站队阿里，阿里VS京东+腾讯的双寡头格局形成，中国电商行业最大的事情就是这两家公司的战争。2016年过去了，夏天有阿里第一次参战618...

电商大战

李彦宏、马化腾认为，移动互联网已经结束了

李彦宏、马化腾认为，移动互联网已经结束了

移动互联网结束了——李彦宏、马化腾如是说，但也有企业家认为，还有下半场。

李彦宏 马化腾

大宗商品市场过冬术

大宗商品市场过冬术

冬天尚未过去，施展过冬术需要壮士断腕的勇气与弈者谋局的智慧。好在，我们已看到了复苏的痕迹。

大宗商品

创业要避开三大“坑”

创业要避开三大“坑”

“坑”是创业道路上的宿命，创业公司与伟大公司之间的距离就是无数个沟沟坎坎。

创业

存在2600年的食盐专营取消了，盐价会疯涨吗?

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改革破冰之后，作为目前我国极个别仍保持专营体制、按计划统购统销的领域，食盐行业真能彻底实现从“计划经济”向“市场经济”的巨大转型么？盐价...

盐业体制改革

2016年那些在稳增长与深化改革间纠结的政策

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GDP增速稳住了，但更重要的是推进改革。

货币政策 改革

马云隔空喊话宗庆后：企业将被落后的思想淘汰

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“有人说实体经济难，虚拟经济就不难吗？BAT也胆战心惊。实体经济和虚拟经济都很难，中国也只是诞生了几家大的互联网企业，而且如履薄冰。”马云...

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李叫兽、鹿晗，这些90后亿万富豪，你粉谁？

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自媒体内容变现交易背后，也有不少人也对此提出了一些质疑：一个公众号值几亿吗？公众号的价值是被严重高估，还是创始人太着急变现？资本介入后对...

李靖 百度

马云和马化腾鏖战泰国：全球化思路有何不同？

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正在中国互联网市场打得热火朝天的“两马战”已延续到海外尤其是泰国市场，阿里和腾讯胃口都很大，马云和马化腾布局全球的思路又有哪些不同？

腾讯 阿里

人物 | 吴亚军的船票

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《中国企业家》杂志评选了“2016年度最具影响力的25位企业领袖”，吴亚军入选。龙湖商业地产也在尝试改变，今年其组建了创新事业部，吴亚军希望可...

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微信小程序将上线张小龙做了全面解析

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其实早在今年年初的公开课，他就提出要做一个服务平台。当时他的思考是，“如果用户关注了一个公众号，就像找一个app，进去就像使用app，它不会发...

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罗永浩给锤子定了一个小目标：五年内冲进中国前五

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对于锤子科技能占有多少市场份额，罗永浩略带调侃地表示，希望未来三五年做到中国前五名以内，再用三五年做到全球前三名以内，到时候手机差不多也...

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宗庆后评马云“五新”

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宗庆后认为，马云提出的“五个新变革”，除了“新技术”以外，其他都是胡说八道。同时，哪些因素造成了中国制造业面临寒冬？如何重振实体经济？董...

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美团、小米要开银行了，贷款更容易了吗？

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就在小米CEO雷军涉足的民营银行——新网银行即将开业之际，美团CEO王兴也拿下了民营银行牌照。今年以来，民营银行大爆发，大公司都打起了民营银行...

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北京市委书记发话：2017年到底要不要买房？

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“针对一、二线土地市场供应不足导致的地价、房价上涨，可以从两个层面来解决。”中国社科院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞建言称，首先要加大土...

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谁对疯狂的楼市负责
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在这场狂欢过后，没有谁能成为真正的赢家，因为谁也不知道雪崩什...

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你真的相信市场经济吗？
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何振红：解码未来商业要重新定义企业和

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