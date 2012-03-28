与投资人“闪婚”的苦果：创始人被离职

随着越来越多的国内游资进入股权投资领域，创业者与投资者都变得浮躁起来，因此双方很容易一见钟情实现“闪婚”。然而，当创业环境发生变化，市场遇冷时，双方又极易发生“闪离”。因此，创业团队与投资方闹矛盾，甚至是创始人“被离职”的现象在业界频繁出现。

在汹涌的创业浪潮中，创业者与资本方的“一夜情”已从暗潮涌动走向公开爆发。在这样的背景下，创业者如何选择投资人，创业团队如何处理与资本方的关系，不仅考验创业者的决策勇气，也在考验着他们的应对智慧。

侯煜疆坐在咖啡馆的一个角落里，不停地抽着烟，难掩沮丧。

他刚刚被董事会踢出局，此前是尊酷网的董事长兼CEO。戏剧性的是：几个月前，他还向《中国经营报》记者兴致勃勃地谈论着奢侈品电商的短板，勾勒着尊酷网线上线下结合的商业模式，彼时的侯煜疆意气风发。

一切来得都毫无征兆。“2月24日，我像往常一样正常上班，一到公司，发现A轮投资方好望角启航电商基金合伙人黄峥嵘、天使投资人闫志峰、尊酷网常务副总裁文颐都在会议室，然后就说要开董事会。在没有接到董事会秘书开会通知的情况下，我参加了这个会议。”侯煜疆说。

在这次会议上，侯煜疆被宣布“出局”。紧接着，侯煜疆的创业团队陆续被约谈离开公司，而公司其他转正员工则整体降薪20%~50%，公司暂由文颐任CEO并进行管理。

面对这次被夺权，侯煜疆表面平静，内心却很焦虑。他在第一时间向本报记者反思了其从创业到与资本“闪婚”、“闪离”的全过程。

起步遭遇“快天使”

彼时，侯煜疆对两个天使投资人的了解仅限于：“李圆峰是驾驭传媒出来的，闫志峰是盛世巨龙出来的。”

“对我来说，创业走到这个地步，中间隐含了经验的缺失、创业的急躁、盲目等多种原因。”侯煜疆说。

然而，从侯煜疆本人的经历来看，很难相信他会在创业中缺乏经验。在创办尊酷网之前，侯煜疆曾在佳品网任战略总监、在China Venture投中集团任市场总监，同时还主导发起了《创业家》杂志社的创始人俱乐部。

不过，创业这件事不去尝试根本无法了解整个过程的甘苦。侯煜疆从“小白”到创业者，一开始就伴随着与资本磕磕绊绊的际遇。

侯煜疆说，创业之初，他遇到了“快天使”。2011年2月初，侯煜疆开始筹备创业项目，当时号称天使投资人、美遐科技董事长的李圆峰找到了侯煜疆。

“李圆峰第一天见了我，第三天就约我见闫志峰，当晚就告诉我决定投了，而我急于创业，当时就同意了。”彼时，侯煜疆对这两个天使投资人的了解仅限于：“李圆峰是驾驭传媒出来的，闫志峰是盛世巨龙出来的。”

然而，令侯煜疆没想到的是，“闪婚”之后即是“闪离”。“李圆峰2月进入，4月25日网站上线前，就开始闹退出，而且毫无理由。那时，网站上线需要备货，因此需要快速融到A轮。李圆峰当时表示，如果不让他退出，他就不在投资协议上签字，就融不到A轮。”

想赚快钱的“天使”退出，需要急寻新的资本接手者进入。直到5月份，尊酷网才找到新的股东进入。然而在创业初期就遭遇的这一退出折腾，让尊酷网的融资节奏和发展速度都受到了一定的影响。

从国际惯例来看，天使投资在最早期介入，虽然承担了极大风险，但更多的还是扮演一种鼓励和帮助创业者的角色。同时，也需要创业者对天使投资人有更加深入的了解。显然，疏忽于这方面的深入了解和沟通，实际上就为侯煜疆在后来的A轮融资、公司管理、以及董事会话语权的缺失方面埋下了诸多伏笔。