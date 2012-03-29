【投资】移动互联网风投平均额度缩减四成

去年，众多风险投资商在国内移动互联网跟风撒钱的投资热潮目前正在退烧。昨日，有消息人士透露，从去年年末到现在，资本方对移动互联网的平均投资额度缩减近四至五成。有多位风投已开始接触，并转投传统行业领域，以致在某些地区出现了部分中小型的移动互联网公司倒闭的情况。

据公开披露数据显示，去年1-11月，国内移动互联网领域投资案例109起，总投资额6.21亿美元，也就是平均每季度27起，投资额1.55亿美元。

不过，移动搜索商宜搜CEO汪溪认为，今年，国内移动互联网的投融资正从去年的疯狂趋于冷静。业内网站科技讯相关负责人李忠存向记者透露，近期其数名欲从移动互联网方面创业的朋友，都在接触风险投资时遇到了困难。在寻求新轮融资和资本方沟通时，对方大多观望，真正动手的少。即使有个别投资的，则直接砍掉近一半金额，对公司的估值也有所降低。同一企业，去年获得1000万美元融资需要付出10%-20%的股份，今年就得付出30%乃至更高的股份。“很多创业者后悔去年没有趁大好机会多获得资金。”

李忠存认为，移动互联网目前之所以被投资商放弃，商业模式不清晰是主要原因。去年大量的小型工作室出现，产生了大量的移动应用，但这些产品难以形成规模，没有成熟的商业模式，资本投资难以收回。

天使投资人曾李青表示，目前手机、通讯等应用行业互联网巨头已开始布局移动互联网，移动产品的开发和运营成本大幅提高，移动投资的门槛也会继续提高，这也是风险投资商对创业者越来越慎重的原因。 “只有那些巨头不愿意进入，并能以最快的速度做成一定的用户规模，运作出一个商业模式的投资者才会成功。”