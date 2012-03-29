【投资】互联网领域仍存三类投资机会

从团购网站纷纷倒闭，到传闻凡客诚品巨亏，从VIE模式争议引发VC忧心互联网企业海外上市变难，到盛大私有化退市，互联网行业的投资已迅速降温。不过，记者在清科集团 “第二届中国互联网投资大会暨电子商务投融资高峰论坛”上发现，创投界在悲观之中，依然看好旅游电商、网游及品牌电商这三个细分领域的机会。

天涯社区的董事长邢明表示，天涯公司非常看好旅游电子商务平台，旅游电商将是公司今年的发力点。刑明在接受采访时表示，天涯将先从社区电子商务发力，并以旅游等垂直行业作为突破口，公司已开始大力布局旅游电商，并将推出“天涯客”等旅游电子商务平台。刑明甚至在会上预言，未来三至五年，以互联网新媒体为代表的一些新兴产业公司将会成为中国股市下一个牛市的核心动力之一。

天使投资人曾李青则认为，网络游戏行业对于早期投资者较易把握，未来只要游戏运营环境上有好的变化，仍有较好的投资机会。“我们看到除了最火的电商公司之外，偷偷赚钱且赚大钱的都是做网络游戏的开发商和运营商。”

清科投资创始人、董事长兼CEO倪正东也在会上预测，社交游戏、手机游戏开始进入收获期。他介绍，在这个细分行业里，清科近18个月投了6家公司，不管是网络游戏、传统游戏还是社交游戏公司都以非常快的速度增长。“从收入和利润来看，这些公司估计都在按几百倍的速度递增。所投的游戏公司，从去年亏钱突然变成盈利一个亿，游戏是真真正正地收到了钱，而且真的是睡觉都在赚钱。”倪正东如此表示。

除了旅游电商和游戏类企业，创投业内普遍认同品牌电商企业将是互联网投资的一大方向。

君联资本董事总经理刘二海认为，中国正在进入品牌化的时代，品牌化时代也给一些互联网公司通过网上做品牌的公司提供了机会。“中国电子商务势不可挡，电子商务不是可选项而是必选项。面对八千亿网购基本设施日趋完善，用户人群集聚增加以及习惯形成，网络品牌也将逐渐成熟，网购成为必需品。但是，电商整个行业的格局尚未形成，品牌塑造本身也需要时间，网络品牌通过一个时间积累然后放量，未来会涌现出一批成功的公司。”