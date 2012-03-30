【投资】VC/PE污水处理投资额暴增7倍

在国家环境保护“十二五”规划中，预计全社会环保投资需求约3.4万亿元，而污水处理是整个环保行业投资的重要领域。素来嗅觉灵敏的风投迅速发现了其中投资机会，据统计，2011年污水处理行业VC/PE投资额显著飙升，达到5.58亿美元，较2010年的7120万美元猛增了近7倍。
数据显示，2008-2011年中国污水处理行业共披露47起VC/PE融资案例，融资总额达到8.52亿美元，平均单笔融资金额为1813万美元。
通过数据对比明显发现，2011年一年投资额已经超过最近四年的65%。
就去年引人注目的大宗交易额标的看，2011年3月，鼎晖收购新加坡新达科技集团，投资额达2.58亿美元，是近年来水务领域最大规模的交易案例。此外，在新加坡上市的中国水处理及再生解决方案提供商联合环境技术有限公司也受到了PE机构的关注，2011年8月，KKR投资1.14亿美元购买其发行的可转换债券。
在退出市场上，根据3月22日证监会最新公布的首次公开发行股票申报企业名单显示，博世科环保、环能德美、国祯环保以及膜天膜股份4家污水处理相关企业拟A股上市，其中3家企业具有VC/PE背景，中信建投资本的膜天膜股份已经通过发审会，丸红投资的国祯环保正落实反馈意见中，达晨创投投资的环能德美处于初审中。
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