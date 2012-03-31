【投资】电商贬值 VC转投电商外包细分领域

作为中国风投产业的受益者，赴美IPO大门的关闭搅黄了许多风投心中的美梦。去年14家中国企业先后登陆美国资本市场，但下半年土豆冲关成功后大门紧紧关闭。与此对应的是全年在美上市的254家公司中，仅16家全年获得了正收益。资本市场的极速冷却，为一级市场的投资蒙上阴影。

根据ChinaVenture投中集团统计显示，今年1-2月份基金募资活跃度相比2011年出现较大下滑，2月份未披露首轮募集完成的基金。而1月份国内披露创业投资(VC)案例仅20起，投资金额1.19亿美元，相比2011年同期101起案例投资总额8.8亿美元大幅下降。

VC对电商热情再次下降

2011年电子商务行业(含B2B、网络购物、在线旅游预订、电商服务、电商导购及搜索)披露案例116起、投资总额53.53亿美元，分别占互联网投资总规模的43.6%和65.6%，投资数量及金额环比分别增长52 .6%和451.5%。而在2009年以前，中国电子商务行业投资均保持较低水平，年均投资数量在30起左右、平均投资额仅为2亿-3亿美元。

尽管过去几年资本对电商的投入保持了高速增长，但最终成功IPO的只有麦考林、当当网及唯品会 三家。其中，麦考林作为中国电商第一股，于2010年底上市，时至今日依旧亏损，当初发行价为11美元，如今股价不到1.5元。而上周正式挂牌的唯品会，在IPO价格(6.5美元)较最初定价区间(8.5-10.5美元)大幅下调后，股价在不到一周内下跌30%。

“一方面是企业急于带着亏损的财务报告上市套现，填补资金空缺，另一方面是受制于已上市同类公司表现不佳、宏观经济前景不明等因素，接单机构亏损产生负面效应，影响后续投资热情。”一位TMT行业投资基金负责人告诉南都记者，受制于退出渠道的局限，上市即获利的时代终结，机构账面投资预期回报回落，VC承受不少压力。

China Venture投中集团首席分析师李玮栋向南都记者表示，VC/PE退出方式包括IPO、并购、同业转让，甚至与被投资者签订回购条款，在中国IPO始终是最主流的方式。“但2011年下半年开始，境内外二级市场持续低迷，互联网主流IPO渠道美股市场对中国企业避之不及，电子商务投资速度开始出现下降。”

2011年，全国共有233家投资机构通过165家企业实现393起IPO退出，同比分别下降18.3%和28.5%，平均账面回报率7.22倍，是近三年的最低水平。压力之下，对应的就是投资的减少。2012年前两个月披露的电商投资案例有9起，投资金额1.02亿美元，平均单笔投资额仅1133万美元，远低于2011年投资水平。

传统电商估值大幅降低

IPO冷却，企业上市前景未明，但融资仍然需要继续，对资金需求要求高的电商来说更是如此。今日资本总裁徐新出席第二届中国互联网投资大会暨电子商务投融资高峰论坛就形容称，现在互联网之于创投就是“不给钱，就死给你看”。

上述TMT行业投资基金负责人表示，过去通常每轮融资的价格都会高于上一轮，但今年估值平均下降30%-40%。“唯品会调低发行区间是同样的道理，虽然其市值与上一轮融资估值相当，但下调是大趋势。”

China Venture投中集团统计显示，今年1月互联网行业投资总额6760万美元，占比6.5%，平均单笔投资845万美元，相比去年明显下降。“电子商务依然是互联网投资主流，但从投资规模看整体估值明显下降。”李玮栋认为。

取而代之的是，一些细分的领域如电商外包服务商“异军突起”。

在过去一年间，电子商务外包服务商熙浪获得两轮融资，商派完成第三轮融资，易积网络、E店宝获得第二轮融资。今年2月，凡客诚品手机客户端合作伙伴，移动电商外包服务商业耶客网络完成千万美元的B轮融资。

清科董事长兼CEO倪正东表示，预计资本将全面关注电商产业链，电子商务外包服务提供商、社交化电子商务企业、移动电子商务企业等将不同程度地获得资本青睐。