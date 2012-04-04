应用汇：四千万投资靠谱吗？

应用汇是商业模式的一次简单复制，这场4千万投资则是资本的一次简单复制——而那些更需要全方位扶持的创新型小企业，却往往很难获得支持。

2月16日，Android平台第三方应用商店应用汇（AppChina）宣布，已于今年一月以过亿的估价完成4千万A轮融资，芳晟基金领投，天使投资方创新工场跟投，CEO罗川参加少量融资。

应用汇于2010年8月发布，是国内Android生态系统中份额最大的第三方应用商店之一，据其官方消息，用户规模已经达到一千多万，已注册移动应用开发者规模在1万人左右，日活跃用户超过百万，单日应用下载量近400万次。

可是，应用汇发展前景究竟如何，还需要进一步的验证。

借创新工场之名？

应用汇所面对的问题很简单，获得规模用户后，如何在自己规模盈利的前提下同时保证能让众多开发者获利。目前，应用汇上下载几乎都是免费的，应用汇靠帮开发者推广来获得收入，而开发者尚无稳定收入来源。但这不可能是长远之计，它必须为众多开发者的收入问题着想——这，正是难题所在。

首先，如果应用汇想通过下载收费和道具增值收费来维持良性的发展，有两个障碍。

第一个障碍是，用户会付费吗？谷歌的许多服务都是免费的。用户习惯了使用免费的程序，他们付费的习惯就很难培养。

艾瑞咨询联合总裁兼首席运营官阮京文告诉记者，Android平台上目前主要是以免费应用为主，占比将近70％，而且免费内容在逐渐加强。苹果iOS中的应用商店目前是以付费应用为主，但是免费应用的占比也在逐渐加强，现在到了44％左右。

要知道，目前国内市场上已有超过50家可选择的应用商店，用户完全可以去寻找不收费的应用。谷歌官方的Android Market、91、安智市场、安卓市场、机锋市场，还有各大Android手机厂商、三大运营商、腾讯和百度等互联网巨头也都推出了自己的应用商店。国内第三方应用商店推广比较依赖装机预置，而且多是在低端机，高端机手机厂商是不愿装第三方商店的，低端机用户对付费估计更为敏感。

第二个障碍是，付费方式能被用户信任、接受吗？付费方式一直是让安卓上各种应用商店头疼的问题，相比苹果App Store，尽管苹果有很多烦人的严格的限制，但不能否认应用程序开发者可以在这里获得成功。苹果用户可以很放心的购买，因为他们觉得Apple是可以放心使用信用卡和密码的地方。应用汇自己推出的应用内支付解决方案“微支付”能否获得用户的信任尚存疑。

其次，应用汇未来能不能主打广告获取收入呢？理论上当然可行。但实际操作起来，难度不小，其移动广告还只是初具雏形，在产业链整合和规模应用上前景不明朗。显然，这需要深厚底蕴和长线布局。

腾讯无线业务系统副总裁谢平章曾告诉记者，腾讯应用中心在构建之初，就是在致力于通过与开发者、广告主、用户三者紧密联系，将全国数以万计的网络应用产品整合起来形成市场联盟，打造出一个健康的软件生态圈。从这点来说，老牌互联网企业，在广告资源、用户资源及其整合上具有先天的优势。

此外，在安卓系统上做移动广告，必然与Google发生根本利益的冲突。根据Google CEO 施密特的说法，Google一点也不担心第三方应用程序商店泛滥。Android应用程序商店并不是Google的盈利模式，Google的首要目的是让更多人使用Android系统，Google在Android的盈利模式也和广告分不开，更多Android用户意味着更多的移动广告点击。而怎么做广告，Google肯定更擅长。