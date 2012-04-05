【投资】人民网4月19日定发行价：约募资5.3亿元

“官网第一股”人民网股份有限公司(人民网，股票代码为“603000”)本月正式发行。

人民网昨晚发布的《发行安排及初步询价公告》显示，其将首次公开发行不超过6910.5691万股人民币普通股，发行后总股本为2.76亿股。发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式进行，其中网下发行数量不超过1380.0691万股，占本次发行数量的19.97%;网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。发行人本次募投项目的实际资金量为5.27亿元。发行和募资规模与之前公布的意向书一致。

人民网前身为《人民日报》网络版,是以新闻为主的大型网上信息交互平台。人民网2009年、2010年、2011年的营业收入分别为1.90亿元、3.32亿元、4.97亿元。;归属于母公司所有者的净利润分别为2264.60万元、8164.84万元、13947.86万元。人民网的控股股东及实际控制人为人民日报社。本次人民网募集资金中，2.88亿元用于移动互联网增值业务,1.46亿元用于技术平台改造升级项目，9243.3万元用于采编平台扩充升级项目。

根据公告，人民网将于4月6日至4月12日初步询价和路演推介，4月16日确定发行价格区间，4月17日为网上路演和网下申购缴款起始日，4月18日为网上资金申购日和网下申购缴款截止日，并于4月19日确定发行价格，网上、网下申购。