【投资】风投疯抢白酒板块：一九在线、酒仙网启动融资

“基本每个基金背后都有一个白酒项目，大基金投大酒厂，小基金投小酒厂”，中金佳成投资管理有限公司董事总经理刘钊如此向南都记者描述目前资本对白酒板块的追逐情况。然而恰恰是这么一句看似轻描淡写的话却揭开了资本市场争抢白酒板块的狂热现状。记者留意到，这样一种狂热甚至延伸至酒水电商平台上，近日一九在线董事长黄文雄向南都记者透露，已有风投与其接触，将启动首期5000万-6000万的融资，冲击未来三年内实现30亿大关。

“现在大家的布局才刚刚开始，胜负成本要在3-5年内才揭晓，”刘钊表示，很多投资者盲目跟风，最后的教训可能会比较惨痛。

白酒板块资本大战

“中国白酒人均饮用量在世界处于低水平，与文化相近的日本、韩国等差距很大，这说明白酒行业仍有很大发展空间，”刘钊援引一份欧睿的数据称，目前中国白酒人均年消费量仅有4.6升，韩国是中国的4-7倍。更让刘钊印象深刻的是，最近白酒行业的资本和资产回报率都很高。

高速增长的行业，先行者的高回报率让各路资本对白酒企业“如痴如醉”。投中集团上周发布的统计数据显示，2008年至今我国共有22家白酒企业获得VC/PE机构投资，累计投资规模达42.82亿元。其中2008年投资案例有2起，披露投资金额3.36亿元;2009年有4起，披露投资金额10.6亿元;2010年则为6起，披露投资金额15.4亿元;2011年案例为10起，披露投资金额为13.44亿元。2011年11月，浏阳河酒业成功引入融资10亿元，其融资规模冠绝当年白酒行业，引起业界官方关注和热议。

尽管热捧白酒企业，但刘钊表示投资方有自己的考量标准。“地方政府是否支持目标企业很重要，白酒企业要培育自己的市场需借助政府支持把企业迅速做大，另外有品牌和大众认知度、尤其是全国性品牌更受投资人青睐，此外投资者也很看重白酒企业的销售网络。”刘钊指出，除上述宏观条件，投资者更看重团队的冲劲和创造力，如管理团队对新鲜事物接受程度差，企业后续发展将受很大制约。

资本市场对白酒板块的追捧还不仅限于此，据投中集团统计，2008年至今还有4家以酒类电商为主营业务的网站获得VC/PE机构融资，累计融资规模达7.47亿元，其中酒仙网涉足白酒类电商，2011年获得红杉及东方富海5000万美元投资的交易规模最大。

不过在黄文雄看来，资本方对酒水电商平台的投资已经变得越来越谨慎。“酒水消费属于特殊消费，目前的酒水电商平台以线上销售为主，受制于物流配送。”黄文雄表示，目前一九在线已在广州、湛江等地拥有10多家专卖店，今年将在深圳、东莞、佛山等地设分公司再开10多家实体店。“直营店和专卖店所在城市甚至可支持一小时送货上门，这是一般的酒水电商平台无法比拟的。”在其看来，这样一种传统门店加电商的模式，更为资本市场所喜欢。黄文雄表示，未来3年将先后启动三轮融资，融资金额将不超过10亿。

而此前，酒仙网董事长郝鸿峰曾向南都记者透露，2012年酒仙网的融资目标是2亿美元。

繁华背后的隐忧

“白酒企业是否真的那么好，我认为不是，我们从2007年开始看企业，但到去年年底才出手投资浏阳河，就是基于里边的风险有很多。”刘钊表示。其一席话恰恰反映出当前资本市场对白酒行业态度逐渐变得谨慎的心理。资本都天然地带着逐利性，都希望能推动白酒企业上市，然而在刘钊看来，中国上市实行审批制，事实上并非所有企业都适合或者都能上市，很多资本盲目跟风，最后的教训可能会比较惨痛。

刘钊同时认为，现在很多白酒企业都在大规模扩大产能，但若干年后这部分产能是否能快速消化掉仍是未知数，如果盲目跟风扩大产能，还会有失败的投资案例。

为了保护自己的利益，资本方往往与白酒企业签下苛刻的对赌协议以规避风险。据记者了解，一家白酒企业为了引进亿元级以上的投资，与资本方的协议甚至约定如N年未达到双方协定的利润增长，公司需以相应股份补偿投资方，而如在约定的时间未能实现上市，企业则需高额回购投资方手中的股权。

值得关注的是，从2009年至今，除了洋河并没有哪家白酒企业能如愿上市，对于资本方而言，如果签订了类似上述的保障协议，便可安心等待，但对白酒企业来说却为企业未来发展投下了一颗不知是否会引爆的炸弹。

尽管如此，刘钊依然对浏阳河酒业非常有信心。浏阳河酒业发展有限公司总裁王鹏辉透露，公司未来将在品牌、产品、文化、团队等多方面进行全面提升，借助资本的力量，使浏阳河变为全国性品牌、强牌。“浏阳河已经明确了‘资本浏阳河，品牌浏阳河’，通过3-4年左右的时间进行上市，”王鹏辉表示。