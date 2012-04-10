【投资】消息称红杉领投Instagram 5000万美元B轮融资

新浪科技讯 北京时间4月6日晚间消息，多位知情人士透露，iPhone应用开发商Instagram即将完成5000万美元的第二轮融资，公司估值为5亿美元。
知情人士称，本轮投资主要由红杉资本领衔。此外，Facebook投资者、俄罗斯互联网投资公司DST也参与了本轮投资。Instagram目前仅有13位员工。
今年3月曾有报道称，Instagram正在进行新一轮融资，可能为公司估值5亿美元。但当时很多人怀疑该估值，因为Instagram并没有可靠的营收源。
业内人士称，如今看来，对Instagram充满信心的投资者并不缺乏。Instagram在一年前的第一轮融资中获得了700万美元的投资，主要投资者为Benchmark Capital。 当时，Instagram只有175万注册用户。
目前，Instagram拥有3000万iPhone用户。Instagram目前只有约13名员工。
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