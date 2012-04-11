【投资】融资的那些事：资本市场上混的那些人

一. 资本市场：关于道上混的那些人

我试图用比较短的方式来介绍道上混的这些人，但是确实很难用1个小时写的东西覆盖到比较细的内容，将来有时间可以更深入的写出来一些。

另外，我个人觉得了解一下不同类型的投资机构的组织架构和运行原理能够避免被人忽悠，因为我确实看到很多我们见到、听到与最终的事实差距比较大的情况，包括：

1) 号称我是做PE的或者VC的，其实国内号称做PE的很多勉强能算FA就不错了，拉着一单生意就到处找钱的那种，有时候连拼缝的都算不上，他们自己连财务报表都看不懂，除了问你PE多少倍，你说几个常见的金融工具他们都没听过。其实他们也就是骗骗民营企业，或者凭着个人关系，跟国有企业搞个里应外合，当然也有刚出道创业者以为自己幸运遇上贵人，最终被他们忽悠而浪费很多时间的;

2) 世面上自己叫的很响的VC或者PE(除非太成功了媒体在外面叫的除外)，很多都不是我们想像的很成功的公司，大多VC和PE其实比较低调，像凯雷这类大家知道是因为他们做的太大了，这类人一般在媒体上非常低调，在微博上大都也是潜潜水，可能粉丝还没有我一个零头(王功权除外，做公益的薛蛮子不算，还有就是新浪主动让大家知道并且帮着在名人堂灌粉丝的不算，就算灌了上百万的粉丝，一个月他们在上面也放不了几个屁，他们没那个时间也没必要来建立自己的品牌，很多是给新浪曹国伟的面子，正如搜狐微博一堆艺人给张朝阳面子一样)

3) 有些人为了证明能给你融资，他们会讲他们的简历，好牛啊，什么某某投资公司董事总经理等等，其实不少真的是狗屁不懂，他们只是在外面做销售的，拉着单子去找上面提到的号称PE、VC，不信你问问他们一些术语。

我们一般能接触的最常见的道上混的包括：天使投资人、VC(Venture Capital 风险投资)、PE(Private Equity 私募基金)，IB(Investment Bank投行)，还有的就是FA (Financial Advisor 财务顾问)

一：各类投资人的区别

我们先说一下他们之间的区别，再简单描述一下各自的特点(详细的我就不说了，我说着烦，你们看着也烦)， 其实区别主要体现在两个方面： 1)投资阶段和规模;2)谁的钱和结构;

投资阶段和规模我就直接找了一张图供参考

时间段的区别是：

天使投资基本属于种子阶段及初期，依次类推，中间有交叉，大家可以看图就比较明白

机构掌管的资金规模的区别：

机构掌管的资金规模也是按照上面的顺序(投行不算)

出钱人的区别：

天使投资一般是自己腰包里的钱，或是天使团，即：几个天使抱团一起拿自己的钱来做。

而其他机构都是别人的钱，其中：

VC其实是PE的一种，只是规模和种类不同，他们的钱来自于LP(Limited Partner)，而我们说的VC或者PE其实就是帮着管这些有钱的人或机构(LP)的钱。

IBanking(投行)自己的balance sheet上可能有钱，但是基本他们会用别人的钱，如果是做债的话很可能有部分是自己Book上的钱，但是很多也是别人的钱，一般是PE的钱或者一堆有钱人的钱，而且经常是有了项目再找钱。而PE、VC实际上钱已经归他们管理了，只是可能不放在他们账上。

赚钱的区别：

天使：赚他们股份退出时赚的钱

VC和PE：他们是帮别人管钱、投钱的，所以作为投资公司本身赚的是管理费、以及他们投的公司赚钱之后他们股份退出，从帮LP赚的钱中他们提取的一定比例作为奖金。

说白了，这些公司也是帮人管钱，拿到的是辛苦钱和赚钱之后的赏钱，但是他们赚的钱不是定数，赚的时候能赚很多倍，赔的时候也赔的乱七八糟，这一点上VC比PE更是体现的明显。

投行：而投行一般比较稳健，他们一般是做债，M&A，当然债的形式很多(以后章节里再具体描述)，后期还帮助做上市。除了收手续费(叫法不同，有叫Structuring fee的，也有叫arrangement fee的，字面确实不一样，后面显得比较诚实，因为叫做安排费，实际表示从别人那里拿钱)，他们都会要求一个固定的回报值(相当于利息，当然他们要计算IRR 内部报酬率)，另外还拿些相当于股权的东西，如果上市或者企业被卖他们总是能赚钱，他们的风险小得很多很多，但是如果投的公司表现特别好，他们赚得会比VC和PE少得多得多。

二：各类投资人的详细介绍

天使投资

他们一般是投公司初期阶段，在这个阶段，你可能只有一个想法(idea)，或者你刚刚有产品的初期阶段，市场营销什么的还没有开始，所以对你感兴趣的往往是所谓的天使投资人，天使投资人用freelancer来描述比较好，有就是自由职业的投资人。

天使投资人一般是什么样的人呢?一般是做企业成功赚钱了，自己懒得再冲冲杀杀日夜担心受怕，所以拿出一些钱来投到他看好的企业;还有就是一些在VC、PE公司工作的人，一般是Partner级别以上的比较多，也有投行的人，他们赚了不少钱，但是都是帮自己投资公司和他投过的企业赚了大钱，心里痒痒的，总是想自己有机会做一个公司赚大钱，在没有利益冲突的情况下，他们可以投。其中当然有不少过去尝到甜头，连续投资的天使投资人。当然，说白了有钱人投一些初期企业，自己不直接管理的现在都在外面号称“天使”，总之，现在“天使”满大街，我也算一个。

天使投资人与机构投资人的最大区别是：他们不是机构，机构投资人掌管相对大的资金要投出去，从而导致投资金额比较大，因而可能不愿意投小的企业，因为投小的企业和大的企业花的调研、谈判时间一样很多，所以就投一个小数目还不如直接做大的项目，并且这个阶段风险也较大。

而相反天使投资人比较看重你的前景，对现阶段的状况不如其他几类投资机构那么紧张，主要原因是他们投的金额相对于他们本身的资产总额不是大数，并且是自己的钱，所以他们决策也比较容易一些。