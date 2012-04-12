【投资】神州租车4月26日赴纳市IPO 最高融资1.58亿美元

神州租车

新浪科技讯 4月11日早间消息，据美国财经网站iposcoop信息显示，神州租车将于美国东部时间4月26日(北京时间4月26日晚)登陆纳斯达克上市，发行价区间为10.5美元-12.5美元，预计最高融资1.58亿美元，承销商为摩根大通、美银美林和摩根士丹利。

神州租车于2012年1月19日提交IPO申请，此前预计将在纽约证券交易所(微博)上市，股票代码为“CARH”，预计最高融资3亿美元，IPO所筹集资金将用于偿还债务和购买车辆。

然而，据神州租车今日更新的向美国证券交易所(SEC)提交的招股说明书F1文件中显示，公司已经更改上市地点为纳斯达克，并且同时下调了最高融资金额，股票代码依然为“CARH”。

据F1文件显示，神州租车此次将发行1100万股美国存托股份(ADS)，每个ADS相当于4个普通股，发行价区间暂定为10.5美元-12.5美元，公司及售股股东已授予承销商可以以IPO发行价减去承销折扣购买额外的165万股ADS，神州租车本次IPO预计最高融资1.58亿美元。

按照发行价区间中间值计算，神州租车IPO后的总股本为7369万股ADS，市值约为8.47亿美元。

资料显示，神州租车由公司董事长及CEO陆正耀成立于2007年9月，主营汽车租赁，拥有在线租车网站zuche.com，在全国64个城市有超过400个租车网点，车队规模约2.6万辆，以营收计算在中国汽车租赁市场的份额排名第一。

神州租车2009年营收为5400万元人民币，2010年为1.43亿元人民币，2011年前9个月为4.894亿元人民币。净亏损逐年扩大，2009年、2010年及2011年前9个月分别为320万元人民币、4330万元人民币及1.176亿元人民币。