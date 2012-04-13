【投资】天使投资人王啸：早期融资的9大误区

对于创业者来说，融资是一件无法绕开的大事，而创业的成功往往离不开投资人的支持。DrawSomething一夜成名的背后有著名天使投资人RonConway的帮助，Instagram成功的背后也离不开那9位投资人的大力支持。但是对于早期融资，创业者往往存在很多误区。下面我们来看看九合创投创始人，“百度七剑客”之一王啸的创业早期融资策略。

王啸认为，在创业的早期融资中，目前普遍存在着9大误区：

创始人股权分配平均，股权过于分散

很多创业者认为，几个创始人平均分配股权可以让大家共同奋斗，不会产生利益方面的争论。其实不然，创业公司一个最大的优势就在于高效的执行力和灵活性，而创始人在这个过程中往往处于一个中心位置。回望所有成功的企业，我们会发现它们几乎都有一个非常特别的创始人，微软、苹果、Amazon等等无不如此。早期阶段，他们就代表着公司，是他们在驱动着公司不断向前发展。而这种驱动力不仅来自于自身的责任，更来自于“一切我说了算”的决策权。如果几个创始人股权平均太过分散，那么势必影响其决策效率。此时创业公司最大的优势：“执行力和灵活性”就已丧失。

关注钱而忽视了资金背后的投资人

谈到融资，当然需要关注钱。但是正如我们之前所分析，创业者与投资人的连结就像婚姻，与不适合的投资人联姻，很可能会毁掉创业项目。因此，关注资金背后的投资人，关注他们的行业背景、他们所拥有的资源以及他们投资的项目，看看是否能给自己带来真正价值。投资人看一个项目，往往需要对这个项目及其团队骨干做一个非常详细的尽职调查；同样，作为创业者，在寻找投资时，也需要对资金背后的投资人做个类似的尽职调查。

兼职创业希望融到钱后再全职

创业不仅是一项全职工作，更是一项事业。兼职创业说明对自己的项目没有信心或者对自己没有信心，因为你把它放在了第二的后备位置。同时，兼职创业导致不能专注，无法深入。投资人不是傻瓜，如果连自己都对自己（项目）没有信心，他们又怎会投资！

团队没有磨合就融资

正如我们上面所说，投资人看一个项目，往往需要对项目和团队进行全面的尽职调查。很多投资人甚至只看团队，团队靠谱，选择的项目也不会太差。因此在打算融资前，先把团队磨合好是必要的前提。

没有测算自己成本就开始融资

对于创业者来说是融资，但是对于投资人来说就是投资。投资讲求投资回报率，因此了解所投资项目的成本至关重要。同时，对自己项目成本的详细测算，不仅是自身内部管理的必需，更是融资的依据。著名历史学家黄仁宇在总结现代化在中国姗姗来迟原因的时候，认为不能建立在数字上的精确管理是最大原因，这点同样适用于微观企业管理。