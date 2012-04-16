【投资】春雨掌上医生A轮获蓝驰投300万美元 B轮已启动

春雨天下软件有限公司CEO张锐

网易科技频道曾于2011年11月21日报道过移动健康APP春雨掌上医生获千万元级别A轮风险投资的消息，今日春雨天下软件有限公司CEO张锐对记者透露A轮实际融资额是300万美元，投资机构为BlueRun(蓝驰创投)，公司目前启动B轮800万美元融资计划。

目前总下载量150万 今年将开发塞班和WP版

春雨天下软件有限公司CEO张锐回答网易科技记者采访时透露，截止到2012年3月31日，春雨掌上医生总下载量150万，其中ios平台120万，android平台30万，目前仍以每天2万的下载量上升。

去年春雨天下软件有限公司已覆盖了ios和android两大平台，去年年底开发了iPad专版，今年将开发塞班和WP版本。

推出“博士诊所”收费项目

春雨掌上医生近日推出“博士诊所”项目，该项目首次将线下优质医疗资源搬到手机客户端，力求让用户足不出户接受三甲医院名医的手机咨询服务。

目前博士诊所项目提供两种服务。一种是病人用语音、图文的形式上传患病资料，三甲医院医生提供免费的延时语音留言咨询服务。

第二种是用户预约医生时间，通过电话实时咨询，每次通话15分钟，推广期优惠价格为60元/次。这个定价参考了线下门诊的看诊价格和用户接受度、医生满意愿。

据介绍，“博士诊所”项目中所有医生均来自于北京三甲医院的知名在职大夫。其中，提供儿科问题咨询的医生来自于首医儿研所，妇产科医生则来自于北京妇产医院，这两家医院为国内治疗儿科和妇产科疾患的顶级医院。

张锐称之所以“博士诊所”项目一期仅上线妇产科和儿科，是因为这是两个年轻用户较多的两个科室，且所有医生均经过严格甚至苛刻的审核与认证。

项目名定位为“博士诊所”，指的是所有医生必须拥有博士医生学历(或副主任以上职称)、5年以上临床经验、目前在三甲医院供职三个条件，缺一不可。

反向O2O健康服务

目前国内好大夫、39健康网等互联网站也提供互联网医疗咨询服务，但PC难以随时随地进行服务，制约了医疗咨询业务的发展。移动互联网的迅猛发展使医疗咨询业务开始有新的发展想象。

对利用移动互联网技术进行诊前咨询的医生，国外称为“云端医生”(Cloud Doctor)。未来一旦在政策层面得以松绑，中国的云端医生或许能够和社区医生、全科医生一起，有效缓解群众看病难的难题。去年在美国火热的HealthTap、Zocdoc、Itriage等公司也已尝试利用移动互联网手段桥接用户和医生。

张锐称“博士诊所”借鉴了现在流行的O2O模式，即线上线下服务的结合。但与传统Online to Offline不同，春雨提供的是一套反向O2O，即线下到线上的服务体系。

春雨掌上医生的“博士诊所”项目本质上是将物理世界里的“诊所”移动互联网化。“博士诊所”项目不仅降低了买方的购买成本，同时也降低了卖方的服务成本。

“我们就是要做一个移动健康领域的淘宝”，在春雨移动健康的这个平台上，数据、患者、医生可以自由结合，并彼此提供满意的服务和价格。

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