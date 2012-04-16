【投资】清科倪正东：选风投就像选老婆 适合自己最重要

他，被称为“掌握中国创投市场最全面信息之人”，也被业界誉为“中国创业投资界青年一代的代表人物之一”。昨日，中国最大投融资服务平台清科集团CEO倪正东再次来到成都。刚下飞机，他就直奔2012西部企业家培训班的会场，为300多位西部企业家授课。

授课

企业家需要抬头看路看天

西部企业家培训，是第三届中国(西部)高新技术产业与金融资本对接推进会传统的“暖场”活动之一。昨日，倪正东的开场观点便“震”到了四川学生。

“我每年来川10次左右，与四川企业家交流很多;有时发现他们看天、看路太少了。”倪正东认为，“有潜力的企业家绝对不会小富即安。”他略略提高语调：要真正变成有代表性、有影响力的企业家，川商必须有全国视野、全球眼光。“此次对接推进会聚集了几百家国内外投资机构，敞开胸怀与他们交流，定会有收获。”

倪正东认为，在许多时候，企业需要积极借助创投、PE及资本市场，促进自身的发展。在如何选择投资机构方面，他用了一个风趣的比喻：“就像选老婆一样，不是选最美最漂亮的，而要选择最适合自己的。”“企业家是老板，我们只是小股东，也是可以帮助企业家的伙伴。”倪正东称，“真正的投资人，一定会充分尊重企业家。”

投资

成都IT业有潜力有口碑

问及是否有“耳目一新”的川企进入清科的“法眼”，倪正东眉眼带着笑意说：“我们在四川看了很多传统的公司，有的项目十分有趣，比如泡菜、养羊等;但最近投资的却是高科技企业。”

据倪正东介绍，目前，清科集团已经投了60多家公司，川企占据三席，其中一家是成都人熟知的安琪儿医院。“四川有不少传统企业，也不乏新技术，特别在移动互联网方面。成都此类企业的技术处于中国前列，兼具好的潜力与口碑。”倪正东对此次对接推进会充满了期待：“希望寻求到合适的项目，进行更多投资。”

创业

投资行业“洗洗更健康”

“最近十天，连续接到两个电话都是关于某些投资机构因为募不到新基金而面临解散的事情……未来两年，这种情况会越来越多。创投/私募投资(PE)市场是残酷的。”倪正东4月12日在微博上发布的上述观点，最近几日在业内引起广泛关注。他也于昨日早上风趣地回复网友：“投资行业，洗洗更健康。”

“十年前，国内只有500家创投公司，现在有6000家PE，目前的创投和PE正处在洗牌时期。”倪正东称，企业家也需要调整心态，“现代资本市场的PE值都在调整，(企业家)谈价时不要老是报出10倍以上，我觉得可以在10倍左右或者更低。”

人物素描

倪正东与清科

1999年创立清科集团，这是倪正东的第一份工作也是唯一的一份工作。十多年间，他不断地穿梭于创投机构和融资企业之间。有人说，他提供了一座连接创业者和投资者的桥梁;也有人说，他是为中国创业企业和创投机构提供了一个共舞的平台。

昨日，倪正东告诉记者，清科只是这个行业的服务者，而他自己只是给创投大佬端茶递水的茶馆“店小二”，“十多年干一份工作，亲历创投行业的发展，复复杂杂却又简简单单。”