【投资】天际网获得D轮融资3200万美金

4月13日上午消息，中国职业社交网站天际网与母公司Viadeo集团对外宣布，刚刚完成D轮融资3200万美金。主要来自于安联私人股本、杰佛瑞集团、法国 “战略投资基金”(FSI)以及中东地区的私人基金。

据了解，此次融资由天际网及其母公司Viadeo集团共同完成。公开资料显示，天际网目前拥有近1000万用户，用户群主要由中高端职场人士以及国内顶尖大学毕业生组成，拥有超过200万的高级经理及总监级别的会员，超过40万的CEO、创始人等其他高管人士，以及超过120万来自北大、清华等顶尖大学的毕业生。

天际网CEO林廷翰向新浪科技表示，天际网目前每月新增会员数在50万，公司已经通过广告、招聘等清晰的盈利模式获得了收入。