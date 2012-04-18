【投资】如何计算企业该融多少钱？

神奇的 18 个月

Money 代表着你要募多少钱，而决定这个数字最重要的因素，由其对早期团队来说，是资金的需求。我们通常建议团队们用 18 个月的营运成本来估算这个数字，因为 18 个月是一个比较好的平衡。如果用 12 个月去估，万一抓得太紧、募得太少，那很有可能半年后创办人又要出来募资，没办法专心在创业之上，这对公司来说是一个损失。如果用 24 个月，那等于是用现在的估值去募 2 年后需要的资金。但两年后如果事情顺利，公司的估值应该至少要是现在的 4-10 倍，这背后代表着不需要的稀释，对创业者来说也是一种损失。因此，取中间的1.5 年是个比较好的平衡。

关于财务模型

当然，身为创业者，我们大多早已养成“有多少钱做多少事”的习惯，所以突然要我们去抓 18 个月要用的资金，一时之间还真的不知道要从何抓起。这里面有几个重点：1. 你在找的不是唯一解，而是一个“范围”;2. 它不需要是完美的，也不会有人逼着你一定要按照这个预算表去执行，创业团队最重要就是灵活，当然不能被一个财务模型绑死;3. 成本的增加应该要比营收/毛利的成长来得慢，否则就犯了过早规模化的毛病。

实作

实作上，要建立这个财务模型，有好多种方法。有些人会把人事、租金、营运、营销，通通都摊开来预估，不过我更喜欢直接用“人员薪资×乘数”这样简单的模型。以台湾的公司来说，端看你所处的产业，这个乘数大约会介于1.3 - 2.0 倍左右。接着，你只需要经过以下面三个步骤，就可以得到你所需要的 Money 范围。

建立底线：你需要知道在完全没有营收、团队也不成长的情况下，你需要多少钱活过18 个月；

建立积极情境：假设宽松的扩张团队，但营收却没有进来，18 个月你会花多少钱；

加入净毛利成长预估：假设有些营收进来，则扣掉销货成本后，18 个月的总资金缺口会有多少；

以上述我建的这个简单模型来说，这个创业团队至少需要募 800 万台币左右。如果营收能按预期进来，那有 1,100 万就能够支应他们想要的成长。而如果营收进来的速度不如预期，或是创投的兴趣很高，那能够募到 2,000 万是最好的情况。 接着他们可以视创投愿意给的 Pre-moneyValuation 以及自己能够接受的稀释比例，来调整并决定最后要募的 Money。