【投资】11家投行痛失17单IPO 平安3单首发失利最郁闷

一级市场扩容速度并没有放缓之势。

今年以来，接受中国证监会发审委审核的IPO冲关公司数量已达92家。不过，截至目前，包括首发申请未获通过、取消审核以及暂缓表决在内，今年以来，累计已有17家拟上市企业最终与IPO擦肩而过。

调查发现，在上述17家IPO冲关失利的拟上市企业背后，共涉及主承销商11家。它们分别是长江证券、第一创业摩根大通、广发证券、海通证券、宏源证券、华泰联合、民生证券、平安证券、新时代证券、中信建投、中信证券。

其中，平安证券以主承销3家公司居首。在由平安证券担任主承销的3家拟上市企业中，江苏金源锻造和安徽铜都阀门两家公司相继取消审核，撤回了其首发申请;而原拟登陆创业板的深圳市明源软件，IPO申请则未获发审委审核通过。

此外，广发证券、民生证券、中信建投、中信证券4家券商各有两家拟上市企业均无缘上市。

与此同时，部分中小型券商今年以来的IPO承销也以惨败收场。长江证券、第一创业摩根大通以及新时代证券，今年以来唯一主承销的IPO项目均未获成功。

平安3单首发失利领衔

调查表明，今年以来在平安证券主承销的3单首发失利公司中，江苏金源锻造已是两度撤回其首发申请。

资料表明，江苏金源锻造早在2008年11月就开始接受平安证券的上市辅导。

本报记者查阅中国证监会保荐监管记录发现，江苏金源锻造最早一次的IPO申请时间可以追溯至2009年11月18日。彼时，担任江苏金源锻造保荐代表人的分别为平安证券的李红星和吴光琳。然而，一年之后的2010年12月10日，江苏金源锻造撤回了其首发申请。

江苏金源锻造第二次递交首发申请的时间为2011年5月13日，公司IPO的主承销商仍为平安证券。不过，保荐代表人已更换为平安证券的曾年生和吴晓波。2012年3月23日，江苏金源锻造再度撤回了其IPO首发申请。

此前，证监会发审委原定于3月23日审核江苏金源锻造的首发申请。公司原拟发行3000万股，发行后拟登陆深交所。然而，就在审核前夕，公司突然撤回了发行申请材料。

对此，有券商投行人士表示，公司主动撤回发行申请材料或与公司自身底气不足有关。此前，公司预披露招股说明书发布后，其业务独立性、资本押宝、应收账款较高等问题就备受市场质疑。

而平安证券另一任主承销的深圳市明源软件IPO被否，或与其“保荐+直投”的投行模式有关。

深圳市明源软件预披露的招股说明书显示，作为公司上市的保荐机构，平安证券旗下全资直投子公司平安财智于2010年7月8日，出资500万元，持有92.996万股，占公司发行后总股本1.74%。

同样，本报记者了解到，广发证券担任主承销商的广州白云电器设备最终也因持续关联交易和销售依赖等原因而止步IPO。

而海通证券主承销的上海冠华不锈钢制品首发申请被否则与2007年的增资入股有关。对此，证监会发审委称，在公司2007年10月增资入股的股东中，有4家股东(增资时点合计持股比例为10.46%)当时的实际控制人及股东与公司董事、高级管理人员存在有亲属关系。