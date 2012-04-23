【投资】薛蛮子：国内投资市场很畸形

国内投资市场很畸形

我个人觉得，在全球范围内，目前天使投资是所有阶段中投资量最大的，因为初创企业数量最多，而能实现IPO(首次公开募投)的企业最少，不可能倒着做。但是现在国内做后期投资的多于做早期投资的，早期投资又多于天使投资，原因就在于国内的机构投资者对回报率、IPO项目数量看得太重。中国的投资者在很大程度上不切实际，抱着很高的期望值，一旦投资了就希望每年能做出个创业板上市公司。其实，私募股权投资的风险远远大于二级市场。

这两年有了创业板，也有几百家公司上市了，不少做私募股权投资的公司都获利甚丰。于是乎，大家都觉得这个事情好玩，中国过去30多年高速经济增长，很多人泥腿子出身，都变成亿万富翁了，于是就想去投资赚钱，自己可能根本没弄清楚。我认为这些不能叫天使投资，像很多温州人说给你投钱，但是每年要收30%～40%的利息，可是你想想干什么活有这么高的利息?

目前国内大部分玩私募投资的人，根本不知道自己玩的是什么，都被忽悠了，以为就像买基金。之所以出现这种情况，是因为中国没有一个很好的投资渠道。比如说买股票的人，一方面就是靠谣言和所谓的内幕消息，另外一方面就是有大量傻帽儿的投资软件，全是胡闹。可以说，国内的投资市场严重畸变，诚信缺失。

中国目前的短期投资竞争尤其激烈，因为能上市的企业就那么几家，但有好几千家在排队，哪家能上谁也说不清。所以，我觉得很多人对早期投资和天使投资没有概念，大家都在想怎么做发财快，以前是赌金子、赌房子，现在是赌IPO，谁投的企业能在创业板或中小板上市，到最后比的可能就是权力。

而天使投资主要投资于尚处于创业早期的商业模式，他们没有实体，没有财务报表，没有任何盈利甚至是零交易，这些企业最需要资金供以成长。他们如果指望凭着一张纸，一个梦想和一个团队获得VC/PE的青睐几乎无望，VC/PE专注于能带来高回报的企业，比如“成长期”和临近上市的Pre-IPO企业。