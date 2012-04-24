【投资】广告搜索引擎Moat获1200万美元风投

据国外媒体报道，广告搜索引擎Moat公司近日宣布，已获得风险投资基金 Mayfield Fund牵头的1200万美元投资，本轮投资后，Mayfield Fund合伙人Tim Chang将进入Moat董事会。

此次The Series B轮投资将使Moat所获总投资额达1650万美元，已有投资方包括SV Angel、Founders Fund、Vast Ventures、Lerer Ventures、Founder Collective等风险投资公司，以及Moat创始人麦克·沃尔瑞斯(Mike Walrath )、乔纳·古德哈特(Jonah Goodhart)和诺亚·古德哈特(Noah Goodhart)所建立的风投企业WGI Group。

三位创始人曾建立 Right Media 媒体公司, 随后以8.5亿美元将公司出售给雅虎。

据报道，与其他公司运营的广告网络不同，Moat只专注于分析数据，让广告商和发布商摆脱以点击率判断广告效果的传统模式，而以软件即服务模式精准评估数字媒体广告效果。

Moat公司CEO兼创始人乔纳·古德哈特称，“我们很清楚品牌在线广告效果的评估迫在眉睫，广告商、发行商等各方都提出要求，多数广告大会的争论焦点也集中于此，整个行业都在议论。连主要依赖点击广告盈利的谷歌也已开始发布自己的非点击广告评估模式。”

Moat最智能的产品目前拥有1.5万商业用户，其中包括福布斯和美国在线等公司，Moat最新分析平台Moat Analytics即将申请专利。

据Moat称，本轮投资将被用于拓展产品类型，公司计划今年晚些时候推出一款高级智能平台Premium Intelligence Platform。