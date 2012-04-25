创业者应该问投资人的10个问题

优秀的创业者能在投资人的金钱面前沉得住气，考虑透彻到底要不要拿别人的钱、拿多少钱、拿谁的钱？当然，也有乱了方寸、饥不择食的创业者，对他们来说，拷问投资人是条千万走不得的绝路。

投资和被投资是双向的选择。创业者们在融资过程中被严加拷问，理所当然，同样的，创业者们也可以向投资人提问，判断他们是否是理想的、合适的投资人。优秀的创业者能在投资人的金钱面前沉得住气，考虑透彻到底要不要拿别人的钱、拿多少钱、拿谁的钱？当然，也有乱了方寸、饥不择食的创业者，对他们来说，拷问投资人是条千万走不得的绝路。

1） 你们资金规模有多大？投资过哪些企业，是否可以介绍我去见识一下？

当今之时，各行各业鱼目混杂，为了试探真假VC，问问也无妨。不过从另一个角度来看，这个问题是一句废话，只要确保对方能够把钱投给你，管他们投过哪些其他公司，要是不投钱给你，他们基金规模再大、钱再多，也不关你屁事。

不过你这一问，说不定正好打开了对方的话匣子，张口滔滔不绝地讲起自己手里管理着多少个亿的资金，翻手为云覆手为雨本领如何如何之大……听听而已吧，千万不要听了这些话，使自己越变越小，让对方越变越大。在创业的天地里，创业者永远是大山，投资人是陪衬的小山，因为一个创业企业的价值是创业者创造的，投资人的钱只是加速剂，有钱干得快一点儿，没钱慢一点儿，不管有钱没钱，创业者是命中注定一定要去创业的。而投资人要是没有了创业者，一捆捆的钞票只能锁在保险箱里发霉。

2） 你们给我的估值，是基于怎样的假设和计算方法，是否可以介绍一下？

创业者总是心比天高，投资人给出来的估值总是或多或少会偏离俺们的预期目标。要知道，VC都是职业投资人，估值自有他们的假设和方法，如果VC的估值并不能使你满意，你应该讲出充分理由来提升的你价值，不然你可以反守为攻，先问问VC出价的基本假设和计算方式，再看看你是否有更高明的理由和算法来回敬，切忌无厘头式的、不讲理性地瞎侃价。

3） 你们通常投资一个项目需要多少时间？大概是怎样的流程？

不少创业者见到投资人就以为一个下午就能谈定，明天就能把钱打过来，有的人甚至口气更大：“你们是不是马上可以投？我们的要求就是要快，否则就不用谈了。”

讲这样的话实际上暴露出了创业者自己的外强中干 -- 既不懂投资的基本门道，也缺乏最基本的销售技巧。世界上任何生意，都是要让消费者自愿掏出钱来，要让消费者感到满意，无论是超市、餐厅、加工厂、软件公司、系统集成商，哪一个可以例外？融资实际是一件兜售你公司股份的大买卖，谁有本领能让顾客（VC）不花功夫左看右看、问这问那、挑挑拣拣、穿穿试试，马上摸出几十万、几百万、几千万来砸进去？！

通常VC做一个案子需要3-5个月。VC们要在众多手头的案子里腾出时间来仔细关注你的项目，和你签Termsheet、尽职调查、找律师起草投资协议、中间可能还要出国去度假……不过每个VC都会在你面前表现出他们的专业和利落，所以你要抓住这一点，首先问他们最快多久能做完你这个项目，要是对方说三个月应该差不多了，这说明他目前手上没有什么忙活；要是对方说5-6个月是起码的，那他的潜台词就是“最近我很忙，此项目还提不到优先级”。紧接着你应该再细问他们的流程，并按他们说的流程排出一个时间表来发给双方，再派你秘书作为项目经理严格跟进，这样你多少对融资的时间能有所掌控。

4） 你们在看我们的这个项目时，最大的担忧是什么？

投资人的担忧就是创业者融资道路上的障碍，所以创业者应该主动清扫路障。你可以大胆地问投资人他们的担忧是什么，如果他们回答说“最大的担忧是风险控制”，你可以回答：“等钱到位了，我们马上到4大会计所去挖个高手来当财务总监，建立严格的财务管理和风险控制制度”；如果投资人说“我们担心你们的销售，团队里缺一个销售副总”，你可以回答：“哈，你说的太对了，我们早就准备好了，瞧，15%的期权早已经划出来放一边了，候选人的简历这里已经有一大堆了，要是此人不到位，俺绝对不动你一分钱。”融资的本质是向投资人对症下药，让投资人买到他们希望得到的东西，对于你融资道路上的绊脚石，不要掩饰、不要解释、马上清除！

5） 你说除了投资我们钱，你们还有很多资源和附加值，是否可以具体说出来看看？

VC们都说自己有“附加值”，呵呵，VC们总是在谈判估值的关键时刻甩出了这个杀手锏……VC们这么一说，创业者小弟弟小妹妹们就放松了对“估值”的警戒，以为VC的价值超越了钱，于是不再斤斤计较什么“公司估值”了。那些所谓的“附加值”到底是什么？真正的附加值是具体的，一说出口你就能听明白，马上白纸黑字马上记下来；笼统的说什么“我们有行业资源啊”之类，无非是将来介绍一两个他们所投公司的CEO和你认识认识，呵呵，弟兄们记住啊，大部分VC的价值就是他们的钱，什么“附加值”之类的甜言蜜语，除非有兑现的具体条款，否则就听听而已吧。

6） 你们是全部自己来投，还是要找几个跟投者？你们愿意领投吗？

当一个VC说“对你的项目有兴趣投资”，这句话是包含着很多可能性的：

* 有兴趣马上来着手投资你的项目（Termsheet，尽职调查、谈判等等）；

* 有兴趣参与投资，如果有另外一个VC来主导这轮投资（领投）话，可以跟投一部分；

* 有兴趣来领投这轮融资，不过最终是否投要取决于能否找到其它一些跟投的投资人；

* 有兴趣继续观察，时机成熟就投（当然时机可能永远不会成熟）。

创业者要摸清楚投资人确切的兴趣程度，以便做出相应准备，千万不要被误导，以为VC有兴趣然后在那里干等，最后耽误了自己融资的时间。如果你确定了投资人只有“跟投”的兴趣，就争取和他们确定一个可能的跟投资金额度，比如1/3或1/4。然后你继续努力去寻找一个“领投”的VC，你不妨试探地push新碰到的投资人说：“你快来领投吧，我连跟投的VC都帮你找好了。”

7） 你们什么时候可以提供我Termsheet？ 或者是否可以根据双方的谈判要点签一个意向书？

判断VC对你项目兴趣程度的另一个最有效的方法，就是直截了当问他们是否愿意马上给你出一份Termsheet。创业者迫不及待想知道的敏感问题，比如投资多少钱啊、股份比例啊、期权啊、对赌条款啊、注资条件啊……都会一条不少地罗列在其中，要是VC对你的兴趣还不到火候，那么他们一般不会费周折来出什么Termsheet的。

融资过程常常像雾里看花，投资人时隐时现，创业者不必羞羞答答，要勇敢地和投资人挑破天窗说亮话，问他们拿Termsheet，然后根据对方出的Termsheet来一条条系统地谈判主要的投资条件。Termsheet、Termsheet、Termsheet，这是你在融资道路上最重要的一个里程碑！

8） 你们在投资以后，通常是如何管理被投公司的？

对于投资人来说，投资只是一个起点，是他们工作的真正开始。投资后的管理大有讲究，有的投资人管得严，比如会要求指派财务总监进入公司的核心管理团队，还有的会要求每月召开董事会、要被投公司建立各种监管和汇报制度……也有的VC砸了钱以后就死活不管了，一年半载开个董事会也指派个投资助理来当替身。了解一下VC投资后的管理要求和方式，也可以帮助创业者判断值不值拿他们的钱。

9）你们最后决定投资前，还要我做些什么？有没有一个清单可以给我？

对于第一次融资的创业者来说，一方面应该学习有技巧地push投资人，同时也应该积极配合投资人完成投资过程中的所有必要程序，比如尽快拿到尽职调查清单，以便提前做好尽职调查的准备。

不过，创业者“主动配合”投资人的动作要有礼有节、适可而止，切忌过分热情、过份大方，因为融资谈判是一个双方提亲、相互了解、探讨婚嫁大事的“前戏”过程，创业者要适当摆些关子，以增进你对VC的神秘感和吸引力。有些创业者过于乐观，在还没有拿到Termsheet之前，就让VC来了解技术后台、客户合约细节、甚至着手处理一些公司里以前遗留下来的敏感股权问题，结果创业者废了好一阵心血，VC却连个起草Termsheet的工夫都没花，拍拍屁股说不投了。

创业者在打开自己的大门让VC进来翻箱倒柜做尽职调查之前，一定要先谈好了主要的投资条款，双方在Termsheet上签了字。切忌盲动，要把握节奏，懂得那些事情可以快、那些要慢。

10） 你们投资过的公司中，有没有什么案例值得我们学习和借鉴？

每个有经验的投资人都会有成功和失败的教训。作为投资人来说，和创业者交流自己的成败案例，无疑是培养和教育创业者成为投资人所亲睐的创业团队的最好方法，前车之覆，后车之鉴。对于创业者来说，融资岂止仅仅是一个“搞钱”的过程，这也是一个学习投资的好机会，创业者应该学会如何从投资人的角度看创业，怎样的公司投资人喜欢，怎样的公司投资人头大……投资和创业一样，都是永无止境的大学问，创业者创业成功了都会去当投资人，现在就开始，在融资中学习投资吧！