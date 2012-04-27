薛蛮子：创业者要看清投资人为什么而来

对于创业者来说，一定要弄清楚他们找的天使投资人哪些纯粹是为了财务来的，可能逼着他们马上就要利润和收益的;还有一种就是一上来就要求控股的，这样创业者就失去了主动权，变成一个光荣打工、拿点期权的劳动者，等于自己创立的公司就没了

创业者要看清投资人为什么而来

天使投资一般占企业股权的比例为10%～30%，很少会超过30%。对于我们这些天使投资人来说回报率每年都超过100%，绝大多数有天使投资进入的项目几个月之后就希望有新的风险资本进入接盘，天使投资人带来了经验和规范化，等于给项目做了背书，就更容易获得风险投资。大多数VC会觉得，有了薛蛮子，有了雷军，有了曾李青，很大程度上就有了担保。

天使投资人也会做点尽职调查，也就是看看账啊，查查公司的注册，因为都是些小公司，这些调查很简单，不用多严格。对于创业者来说，一定要弄清楚他们找的天使投资人哪些纯粹是为了财务来的，可能逼着他们马上就要利润和收益的;还有一种就是一上来就要求控股的，这样创业者就失去了主动权，变成一个光荣打工、拿点期权的劳动者，等于自己创立的公司就没了。

“天使投资第一人”薛蛮子：我做天使投资就是玩

“不就是赔钱嘛，咱也不是没赔过，不怕赔钱；对我来说天使投资有很大一半是为了玩，多个玩意儿，多个事。”

“我梦想是在中国寻找下一个扎克伯格和乔布斯，中国人聪明才智什么都有，苗子都不差，就是土壤水分什么的环境问题差了点。”

戏称自己“芳龄”五十八的薛蛮子是个不折不扣的老顽童。“他被网友们称为刷屏大王”，微博粉丝量已经超过了190万，他坦言微博成了他与创业者联络的主要渠道，每天上千封私信中多数都是满怀梦想的创业者发来“要钱”的，他专门在主页上还留下了接收商业计划书的电子邮箱：“我做天使投资就是玩，只求玩儿得开心!”

正是这位“玩”天使投资的人，在美国由于投资房产而挖到第一桶金后，与陆弘亮一道收购了一家做通讯的公司并更名为Unitech1。UT斯达康于2000年成功在纳斯达克上市，薛蛮子获得丰厚回报，从此正式踏上了天使投资之路。之后他的投资名录不断加长：早期的电子商务网站8848、李想的泡泡网和汽车之家、蔡文胜的265导航网站、方三文的雪球财经、杜子健的华艺百创、黄明明的酷盘……“至于投资回报是多少，我从来没算过也不知道，反正我是赚钱的!哈哈!”

从“红二代”到投资人

薛蛮子出生在中共高级官员家庭，其父薛子正22岁留学苏联学习军事，29岁(1934年)成为中共江西军区参谋长，后历任北京市副市长、国家经济委员会副主任等职。薛蛮子的小学同学里有刘少奇的女儿刘婷婷、朱德的孙子朱和平、李先念的儿子、胡耀邦的女儿等，他还跟着著名翻译家萧乾、城市规划专家陈占祥等人学习过英语，法文教师则是华揽洪、李健吾、叶君健等人……但即便出生在这样“令人艳羡”的家庭里，薛蛮子在少年时期就经历了人生磨难和挫折，这也许也是他为什么在成功后会投身于天使投资的一个潜在缘由。