黄怒波投资冰岛计划峰回路转 称要做“好孩子”

本月18日，“经济学人智库2012年中国对外投资峰会”在上海世茂皇家艾美酒店举行，中坤集团董事长黄怒波应邀出席峰会，并针对“民企海外投资遇到的机遇与挑战”等问题做了主题演讲。到会人士纷纷认为，就目前而言，黄怒波在这个问题上是最有发言权的，请他谈这个问题也是再合适不过的，因为他麾下的中坤集团正在进行一项需要勇气的尝试——众所周知的投资冰岛项目，而这种尝试的背后是巨大的机遇和挑战。

以租代购绕开屏障

当谈及当前正在进行的投资冰岛开发旅游地产的项目尝试时，有诗人美誉的黄怒波引用了屈原《离骚》中的“路漫漫其修远兮”作为话引，浅析了中国民营企业海外投资的内外因，坦言以政治化和论党论派的做法抵制中国民营企业海外投资是投资者们面临的最大阻碍和挑战。他认为，中国民营企业应该作为一个“好孩子”走出去，遵守投资国的法律法规；着重于海外投资的长期性、战略性，要有耐心，寻找到一个突破点，掌握利用所在国的资源，融入当地文化，尊重当地社会。他的坦诚让到会的中外嘉宾感动。

会上，黄怒波还与冰岛投资促进局局长希尔马森对冰岛投资一事进行现场对话。黄怒波说：“我曾在美国选一块地，投资很顺利。我以为在冰岛旅游投资，投在当地，一分钱拿不走，应该很顺利，却没有想到会失利。在海外并购，民企要付出代价。这是一个学习的过程。”希尔马森随即表示，关于非欧盟国家在冰岛的投资方面，目前解决的最好办法是由当地的买家买下土地再租赁出去，以此来绕开障碍。整场对话紧凑，对话内容颇具争议，进一步引发了人们对民营企业海外投资的热烈探讨。

希尔马森随后透露，现在项目进展顺利，冰岛议会正在清理相关的法律障碍。而会后，中坤集团新闻中心负责人对本报记者证实，该项目已得到了包括冰岛总统奥拉维尔拉格纳格里姆松、总理西于尔扎多蒂、工业能源旅游部部长卡特琳尤利于斯多蒂尔以及投资署署长、驻华大使等等多个部门领导的支持。目前，该项目谈判进展顺利，有望在一两个月后签约。

这位负责人透露，希尔马森所建议的以土地租赁方式进入冰岛的方案是可行的，目前双方正在就租赁期限、租赁方式等问题进行磋商和探讨。考虑到双方利益都能够得到平衡和照顾，租期不应太短，因此希望租期为99年。

旨在打造全球差异化度假计划

这似乎是一个180度的大转变。人们清楚地记得，2011年11月26日，黄怒波作为中国民营企业董事长向冰岛购地的请求遭到冰岛内务部长的正式回绝。按照冰岛法律，非欧盟国家前往冰岛投资必须得到冰岛内政部的批准。冰岛内务部长约纳松当时的口气相当强硬：“不可能说YES。”“不管你怎么看，我们都不会允许。”他同时强调：“为什么我没有批准黄怒波的豁免请求？主要是因为这块土地面积非常大，有300平方公里。如果我这次给予豁免，就是为今后大面积土地的买卖开了先例。”“这是最终决定，再无变更余地。在冰岛，我们不得不对那些怀有远大抱负的人存有戒心。因为冰岛近年遭遇的经济崩溃，很大程度上是受了这种人的忽悠。”

“黄怒波希望收购的，是坐落在冰岛东北部的一块私人领地，属于冰岛境内最寒冷和最荒芜的一块土地，归属于不同的农场主。”约纳松当时表示，“过去那里曾经是牧羊场，随着近些年城市化的推进，土地被荒废了很久。”冰中贸易协会主席萨瓦森也表示：“我们都搞不懂黄怒波为什么要买那块这么大面积的土地。”“那里冰雪覆盖四五个月，要在那里建高尔夫球场、骑马场，可以利用的季节太短了。”

“尽管遭到拒绝，尽管遇到重重阻力，并且存在以上提到的诸多不利因素，中坤集团始终没有放弃努力。”中

坤集团新闻中心负责人对本报记者表示，“中坤集团想打造的，是一个可提供全球度假计划的、差异化的旅游度假网络。”在这个网络里，目前已有安徽的宏村和黄山、云南的普洱、新疆的南疆和喀什等度假村。而这些项目完全可以为未来的冰岛项目提供资金链方面的支持。“这就是中坤特色。”该负责人表示。