如何破解游资的达芬奇密码 明星营业部揭秘

“金改”涨停大潮可谓来势凶猛。对于起涨的动因，基本上都是以事件为导火索，先是温州板块强势崛起，后是深圳本地股、天津本地股蜂拥而上，“金融改革概念股”炒作如火如荼。

连续涨停板，放巨量，高换手，吸引无数投资者眼球。其中华联控股、海泰发展、沙河股份、金山开发、浙江东日、津滨发展这五只股都具备地产和金改双重概念。业内人士普遍认为，这次大涨的导火索是温州金融改革，其次也和市场对地产股政策不再加大调控力度的预期有关。而上周开始发力的青海明胶和东宝生物，受益于 “毒胶囊”事件。尤其是青海明胶，4月16日开盘一字涨停，17日开盘后再次一字涨停，资金的热捧度继续升温。从盘面上看，涨停板一个接一个连续不断，主力资金似乎达成了共识，在没有大的抛压情况下连续接力赛。随着沙河股份、金山开发、海泰发展陆续登陆跌幅排行榜前列，金改概念的地产股开始渐渐在退潮。相比之下，三个涨停板的青海明胶和两个涨停板的东宝生物本周四开盘又封涨停，大有意犹未尽之意。中富金石分析师告诉记者，这波涨停板，先炒概念，然后炒接力，除了接最后一棒的，其它的几乎都是赢家。不知道参加接力的都是哪路资金？

游资明星营业部揭秘

带着这个疑问，记者选取了截止上周三沪深A股五日涨幅居前的十只股票作为样本股，其中五日区间涨幅最大的大唐电信高达52.79%，区间振幅最大的华联控股高达62.41%。Wind数据结果显示，集中买卖近期连续涨停股票的营业部有四家，依次是五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部、华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部、财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部、中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部。沙河股份 、金山开发、华联控股 、青海明胶、湖北金环、海泰发展、浙江东日、津滨发展等被好几个营业部同时热捧现象明显。

记者发现，沙河股份这只股票频繁现身五矿深圳金田路，中信建投武汉中北路，华泰深圳益田路这三个营业部。从龙虎榜的买入卖出前五名席位上看，记者又发现早在2012年2月3日，五矿深圳金田路就开始以5.53元涨停板价买入沙河股份12000手，买入金额663.6万元；接着4月11日还是大量买入；4月13日开始“一”字板左右手对倒。同时中信建投武汉中北路4月13日也是“一”字板大量买入这只股票。而华泰深圳益田路4月13日也是在净买入，不同的是4月17日却又大量卖出，资金流出高达1805.22618万元。其它有两个机构专用席位2月3日和4月13日却在大量出货。通过数据我们发现原来是五矿深圳金田路，中信建投武汉中北路，华泰深圳益田路这三个营业部共同成就了沙河股份。

另外记者还发现津滨发展这只股票从4月16日开始到4月17日一直被中信上海溧阳路、中投无锡清扬路、中信建投武汉中北路、银河绍兴路、红塔上海骊山路这五个营业部集中增减持。无独有偶，浙江东日是由财通温岭东辉北路、东吴苏州西北街、光大深圳田路、申银万国上海龙漕路来回做多又做空。经验告诉我们，最近连续涨停板的这几只股票，原来是在被多家游资机构合力做多。

十大流通股东身份有点特殊

如果一定要为游资炒作这几只股票找个合适的理由的话，我们可以再看下这几只股票的十大流通股东。从公开信息里发现，这些样本股的基本特征是：流通盘不大。而从形态上看，大部分都是在一个底部区域，缩量横盘很长时间。其中连续9个涨停板的浙江东日流通市值只有3.19亿，涨停之前成交量很稀少，几乎没有引起市场过多的关注。更重要的是，这几只样本股，前十大流通股东中个人投资者入驻比例大。其中东宝生物前十大股东中就有九位个人投资者，浙江东日以八位仅次之。而其他的八只股票，十大股东中个人投资者最少的大唐电信，也有三位个人。需要说明一下，这只股票有点特殊，业内人士告诉记者它的上涨主要是受益于资产重组。其他的股东一般都是公募基金、信托、保险理财、券商理财、社保基金、私募基金、咨询公司、QFII。和业内人士交流得知，游资通常喜欢选择类似这种股东结构的股票，是因为容易和市场达成一致。

中国的股市历来就以“政策市”、“资金市”著称，这波“金改”行情无疑就是“资金市”的一场生动演绎，催化剂是金融改革的政策和“毒胶囊”事件。安信证券分析师认为在大的策略上，二季度要稳中求进找机会，三季度要进中求稳查风险。某分析师告诉记者，新能源汽车、券商创新等概念有可能未来都具有题材概念。游资偏好于中小市值、题材丰富的股票，而且游资喜欢选择大盘低迷时起动。