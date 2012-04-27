“约会经济”背后的商机

英国独立电视台的相亲节目《约我出去吧》开播三年多来，不但收视率居高不下，连节目形式也被模仿，于是乎一个模子做出来的《我们约会吧》、《非诚勿扰》等节目成了无数人茶余饭后的热门谈资。

观众喜爱相亲节目，而商人却盯着荧屏上这些男男女女背后的巨大商机——一个庞大的婚恋市场。光棍男和恨嫁女似乎已经和气候变暖一样,成了全球性问题,约会经济也和碳交易一样酝酿着巨大的商机——而且明显比后者要喜闻乐见得多。

最新公布的一项调研显示，英国的单身人群每年要在寻爱之旅上耗费34亿英镑。为了找到真心伴侣，英国人每年要举行370万场约会，而餐饮、服饰以及零售等很多产业都因此成为受益者。

对商家来说，每一对单身男女都是一个小型金矿，比如他们每年在酒吧、餐厅等约会场所的花费超过13亿英镑。而且约会总要打扮得精神一些，于是每年花在新衣服上的费用超过10亿英镑，美容美发产业的受益也超过3.2亿英镑。

此外，约会总要出门，因此从地铁出租，到异地恋的火车票飞机票，恋爱人群的交通开支高达4.2亿英镑，而煲电话粥的通信开支也同样不菲。

由于经济前景暗淡，越来越多的人开始精打细算，花销颇大的约会经济无疑对扩大内需的作用显著。目前英国的约会经济还在不断膨胀中，而且形式也越来越多样化。在报纸上刊登几十个字的征婚启事好像已经是上个世纪的套路,电视约会虽然红红火火,但不像是在找伴侣更像是博取名声的秀场。在这种情况下，更多的单身者把目光投向网络,在那里可以和更多有着相似诉求的异性交流，而不是盯着电视屏幕上有限的几个嘉宾过眼瘾。

在英国，网络约会已经成了仅次于朋友介绍和俱乐部、酒吧结识之后排名第三的约会方式。最新统计显示,现在英国人平均每周的上网时间达15个小时,比五年前增加了一倍。这其中社交网络自然是功不可没,作为社交网站一部分的约会网站也迅速成长,比如在伦敦地铁车厢里,就有不少约会网站的广告。

据英国“班配”网站运营总监卡尔·乔治称，每三个寻爱途中的人里，就有一个尝试过网络寻爱的途径。他说，“人们现在愿意在网上寻找另一半，因为大家都觉得这是行之有效的方式。当然，我们也不断为网络约会提供新的方式，比如开发在智能手机上的apps应用程序，我们希望自己的所作所为，能起到进一步刺激经济的作用。”

在另一个约会网站“电子和睦”中,每个注册用户首先要回答超过250个问题,然后牛津大学网络研究所开发的一套系统,会根据用户答案,推荐匹配的其他用户。当然，回答这些问题并获得推荐并不是免费的,这家网站向用户收取34.95英镑的月费。而对那些情场屡屡失意的受伤者来说,则有一套更优惠的价格——每年119.4英镑。

现在英国的单身男女们每次约会的平均费用是43英镑,因此网上约会吸引了大批用户,目前全英国有大约200万人在网络上相亲。

不过，就像在现实约会中可能受骗上当一样，网络约会也有不少骗局。据约会网称,有80%的人在年龄、身高或者体重上会不那么如实地填写资料——或许这可以用爱美之心人皆有之来解释，不过网络约会也提供一种电子化妆术，当然,这种效果似乎并不尽如人意,因为统计表明只有5%的网上约会对象,最终走进了婚姻的殿堂。