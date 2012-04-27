雷军投资微心得：百分之百只投人 帮忙不添乱

有一天，“雷军”二字会和一家伟大的企业深深联系在一起吗?

我总结的创业十条：1.能洞察用户需求，对市场极其敏感。2.志存高远并脚踏实地。3.最好是两三个优势互补的人一起创业。4.一定要有技术过硬并能带队伍的技术带头人。5.低成本情况下的快速扩张能力。6.有创业成功经验的人加分。7.做最肥的市场。8.选择最佳的时间点。9.专注、专注再专注。10.业务在小规模被验证。

微心得

如果一个人不是从内心深处由衷地喜欢自己所做的事，他很难做得好。所以我的投资理念就是百分之百只投人。我最喜欢的投资的是一个人出现在我面前，他说：我有一个主意，我想做什么。我最愿意从零开始做。

假如生命明天就会终止的话，你今天还会创业吗?如果这一条大家能做出肯定的回答，我相信这个人一定是个真正的、热爱自己的事业、热爱创业的人。从投资的角度来说，也许这就是我们苦苦找寻的千里马。

如果没有一个最低6×12小时的勤奋和努力，为什么你会成功呢?如果你想干5×8小时就成功，别人比你工作时间长50%，聪明程度一样，但人家比你多一倍努力。这就应了中国的古话：天道酬勤。

成功的三个因素是什么呢?第一个因素是1万小时的练习;第二个因素是找到重大产业机会开始的那一点，就是势;第三个因素是加上一点点的运气，就会成功。

我看中所投企业两点：一、会不会在低成本情况下快速扩张，互联网企业要保持持续稳定增长，比如每个月持续增长10%，一年后就是3.14倍;每个月持续增长15%，一年后就是5.35倍;每个月持续增长20%，一年后就是8.92倍。二、会不会在细分领域里做到数一数二，能否做到市值10亿美元规模。

在互联网营销里，最重要的是口碑。你切入进去这个服务，有没有足够好的口碑，能不能像滚雪球一样越来越大，如果不是这样，说明你的切入点不够。

中国还处在市场竞争的初级阶段，其中还存在着大量不规范的手段，这也是中国的公司做大的过程中很重要的问题，不是说你有这样、那样的优势，竞争对手就没有办法和你竞争。这个事情只能见招拆招，没有非常好的解决方案，这对于中国的创业者来说，也是很重要的历练，其实每一家企业在成长的过程中，都经历过各种考验，没有统一的解决方案。

想成为“中国创造”的话，我觉得做企业一要志存高远，做的事情要面对未来;第二要敢用世界级的人才;第三点产品定位要高端，因为高端才有附加值，也改变我们中国过去制造低劣产品的形象。

做天使投资的初衷：回报社会，帮助朋友

天使投资是创新的一个重要基础，鼓励天使投资就是鼓励创新。创新绝大部分都来自创业的小公司，而这些小公司把想法变成现实的第一步需要什么?是钱!在硅谷，成功的公司初期的钱大多来自天使投资人，他们是创业公司的第一个动力源，对一家什么都没有的小公司VC是绝对不会投钱的。