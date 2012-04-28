李开复：“天使”赚钱是低概率事件

创新工场董事长兼CEO李开复

天使大会终于公开亮相了。其实它在去年3月份就已成立，现在加入其中的有十多位中国顶级天使投资人，薛蛮子、徐小平、雷军和我是主要发起人。

事实上，成立天使会的想法最早是因为我们几个经常一起聚会，讨论讨论创业项目。去年9月我们一起去了一次敦煌，大家都觉得把私人聚会搞成一个半松散的组织也很好，我们可以不定期地聚会，影响和改变一些天使行业目前的状况。

产生这个想法的原因是，我们都认为现在已经到了一个天使行业大爆发的时候，但中国的天使们却又和国外有很大的不同，有很多新进入天使行业的人不知道该怎样做天使，中国的天使不是太多，而是太少，尤其优质天使。我们希望整个产业链更加健康，建立一个正向的循环，因为天使行业将影响整个投资产业链，包括下游的VC、PE。

天使大爆发

天使会的十几位发起者都认为中国的天使将要进入一个大爆发的阶段，因为它已经具备了很多条件。

这次天使大会，就是一批做天使的人，无论是个人天使还是机构天使，希望能够分享自己的经验，彼此更多地合作、交更多朋友。因为大家都看到现在这个“粥少僧多”的情况——优质天使是“粥”，创业者是“僧”。一方面我们如何互相交换经验，让我们彼此能够做得更好、更负责，进而形成一些行规，另一方面怎么样能够帮助更多的天使形成出来，毕竟中国有这么多行业领域和这么多地域城市，但我们这十多个天使更多还是集中在北京，集中在TMT行业，中国各地各行业应该有更多的天使。

我们认为有两种人比较适合当天使：一种是创业成功、赚了点钱的、有创业经验的；另一种是职业经理人，在大公司里成长学到很多经验，可以把他积累的经验拿出来分享。这两种人最可能成为成功的天使。

事实上我们看到这两种人已经越来越多，因为改革开放以来，各行各业的第一批非常有经验的职业经理人已经出炉：四五十岁、有二十年左右工作经验、在企业里做过高管……他们有的赚了钱，有的创业成功，有的上了市后想继续经营，也有的人想再创业，有的则上了市后自己有成功经验想去帮助别人。这些人非常适合做天使。

这就是人到了某个人生阶段就会思考，是不是自己的经历经验拿来分享用于帮助别人。这要比自己再创业、再赚钱或者经营已有的生意更有价值。

十年前提这个期望还太早，那时你很难从一个大公司里找到一个优质的高管，有足够的钱、足够的时间和足够的意愿去帮助别人，也很难找到创业一两次成功赚了一大笔钱而没有再创业的以及有经营创业欲望的人，这些都需要时间的培养。现在时机成熟了。我们希望能跟那些民营企业的、上市公司的、企业高管型的人或多或少分享交流，让中国有更多的天使，这样才能有更多的创业者成功。

我深深地认为天使不只是一个“财主”，而是要有增值的地方，例如对行业的判断，大公司的陪练经历，或者自己如何把公司做大的经验。

除了职业经理人和成功创业者是最适合做天使的两种人外，曾经做过投资的人想转型做天使也是自然、可行的，还有一种是人脉很好的人——也许你不是行业的专家，也许没做过高管，但是你人脉很好；尽管你自己不能提供增值，但是你可以通过介绍其他人进行增值。当然，最好同时也有点钱。

天使赚钱是低概率

我觉得钱还是要稍微富余一点才适合做个人天使，当然如果你不在乎回报，能舍得赔多少钱就拿多少好了，但如果还想赚点，那还是要多一点，因为天使投资赚钱是一个低概率事件。

一般来讲，天使的投资80%都不会有回报，那些是血本无归的，最后零回报或者清盘破产，另外的20%或许有回报，这20%里又只有百分之几是有大回报的，或许会有20倍、30倍的回报。如果是一个优秀的天使，不需要是顶尖天使，只要能有几个十几二十倍回报的案子就能把别的投资额弥补回来；如果说有十个十几二十倍回报的案子那就赚了；如果能有一个百倍的，那这一个就赚回来全部的了，但毕竟是少数。