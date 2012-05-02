九鼎投资大裁员 进入御寒模式

上帝欲使其灭亡，必先使其疯狂。

诞生于2007年的九鼎投资(全称“昆吾九鼎投资管理有限公司”)。在短短五年的时间里，九鼎投资已打造出300多人的团队，投资上百个项目，成功上市10余家，据称管理资产规模200多亿。

2011年，它成为PE界最耀眼的新星，一举拿下中国股权投资第三方研究机构清科集团评选的2011年中国私募股权投资机构综合排名第一和2011年中国最佳私募股权投资机构两个大奖。

镁光灯之下，不乏质疑声，“九鼎开创了中国以制造业方式做PE投资先河，中科招商则开启了中国连锁经营式做PE投资的新模式。”有PE人士笑称，但更多的人认识到的是他们的诸如“人海战术”、“纵横交错投资网络”、“流程化投资”等业务模式。

进入2012年，急速的扩张碰到二级市场走低，“募资难、投资难”开始大面积困扰业界，投中集团最新调研报告显示，因未来市场形势略显悲观，除了募资难度的增加，承诺出资模式下基金的LP(有限合伙人)违约问题，有34.5%受访GP(一般合伙人)认为违约现象将有所增加。

九鼎投资也迎来一场不期而遇的裁员，据知情人士透露，截至目前，九鼎投资裁员人数在30—40之间，包括投资经理、风险控制、公司内部partner(合伙人)等多个岗位，“公司做了绩效评估，同事之间互相打分，排名靠后的人则被淘汰。”

事实上，九鼎投资自2009年投资吉峰农机之后，投资回报亦明显降低。2009年12月入股的海南瑞泽，2012年一季度末的账面回报倍数是2.64倍;2010年1月入股的桑乐金，账面回报倍数是2.1倍。

在本报记者的采访过程中，多数PE基金高层人士表示，正在募集的新基金募资难度会有不同程度的增长，目前募资、投资、退出规模均进入低谷，行业正面临深度调整。“行业未来必将迎来一次大规模的洗牌，我们的机会就在于等待接受他们的低价项目。”

野蛮生长

九鼎投资的发展可谓是火箭速度。

2007 年7 月27 日，昆吾九鼎投资管理有限公司成立，注册资本为5000万元，法定代表人黄晓捷，由江山惠邦科技有限公司、北京正道九鼎创业投资有限责任公司和李建国、黄晓捷等7 名自然人以现金出资方式设立。

其中，江山惠邦科技有限公司为公司第一大股东，出资1250万元，占比25%;北京正道九鼎创业投资有限责任公司出资800万元为第二大股东，占比16%。其余七位自然人股东为李建国、吴鸿、黄晓捷、张伟德、蔡蕾、裴俊伟、赵忠义，占比分别为15%、14.78%、10.56%、8.45%、4.22%、4.22%与1.76%。

成立之初，没品牌、没背景、没成功史，但凭借对监管层审核思路的把握以及投资“PRE-IPO”项目的上市，在仅仅不到五年的时间里，九鼎打造出300多人的团队，投资上百个项目，成功上市10余家，管理资产规模超百亿。

而成立于2002年的鼎晖投资，员工数至今仅为100人左右;中信产业基金也不过百人的规模。1985年创立的凯雷投资集团在中国也从来没有超过100人。

九鼎投资也因此一举成名，2008年，在清科发布的中国私募股权投资机构30强中还没有入榜的九鼎，2009年蹿到了第九，2010年是第四，2011年则是排名第一。

“中国PE投资的项目有一个‘上市基本面’需要评估。这与最后的上市审批有关系。” 国内某PE公司合伙人透露，企业技术怎么样，产品如何，竞争优势如何，持续增长能力如何，这些方面并不属于上市基本面，是否“历史清白”，是否“财务规范”才是企业上市基本面最重要的两个方面。

上述合伙人认为，中国PE在投资项目时首先要评估的不是企业的业务好不好，而是“历史清白否”以及“财务是否规范”，如果有所谓的上市“硬伤”，企业的持续增长能力再强，也没有人去投。这也造成了业务好的公司不一定能上市，而业务差的公司不一定上不了市，“所以非常清楚什么项目能上市，什么项目不能上市的九鼎投资能取得成功。”