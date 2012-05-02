创业板退市制度出台 或将促使PE回归理性

“创业板退市制度是一件好事情，能促使PE进行价值回归，对我们来说，则是要投更好的项目，真正具有成长性的。”对于即将推出的创业板退市制度，深圳市东方富海投资管理有限公司创始合伙人陈玮在接受《投资者报》记者采访时如此评价。

而在优势资本创始人吴克忠的眼里，退市制度对于PE机构而言则是早该应对的事情。吴克忠认为，“早在创业板推出的同时就应该推出退市制度，PE机构本来是以帮助企业做大做强为目的，而不能仅以上市为目的”。

利于长期发展

因为在没有退市制度的时候，该行业催生了很多套利机会，结果导致了很多PE都会进行套利。

吴克忠对记者表示，“创业板退市制度没有出台前，PE基本上都是奔着上市目标去的，因为可以进行无风险套利，在上市前突击入股，比如15倍买，然后30、40倍退出，一有机会就会选择套利。”

例如九鼎投资在吉峰农机上市前曾以4元/股左右的成本入股，由于创业板估值高，等到吉峰农机上市后，九鼎投资能够很容易以3倍以上的价格套现。

但这样做会扰乱了整个投资市场。由于大家都在争着做上市前的项目，造成这些项目估值偏高，同时也传导到早期的PE投资，又会使得整个PE投资价格偏高。由于竞争激烈，套利冲动大，PE很难会有真正踏实去做投资的动力。

而且，如果以套利为目的的话，还会造成PE、投行等机构过度包装企业，但上市后公司的实际业绩表现并没有上市前承诺的那么美好。

根据今年一季度业绩预告的结果，306家创业板上市公司中有89家公司出现业绩下滑，占比近30.0%，预计亏损的企业则有15家。

现在这种局面有望改变，因为创业板退市制度出台后会让大家回归价值投资，同时也会更有利于PE的长期发展，东方富海的创始人陈玮对此持乐观态度。