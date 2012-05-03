巴菲特患癌引发投资恐慌

不知道那些迷茫的亿万富翁们今年6月还有没有为一顿午餐一掷千金的机会，因为午餐的主角生病了。

“股神”沃伦·巴菲特4月17日宣布患有前列腺癌，这让前列腺癌一夜之间成了时髦的富贵病。尽管致死率只有1%，但一个“癌”字还是让全世界粉丝们陷入了恐慌，截至4月24日收盘，其麾下的伯克希尔公司股价也从17日收盘时的121310美元一周内下跌至119700美元，跌幅达1.3%。

中国人的落寞情绪不比别的国家的人少，在这个冉冉升起的新兴国家中，有的是渴望拜师的新生代富豪，或者亟待投资的大企业大项目。他们期待巴菲特已经很久。

这种期待从此前的巴菲特午餐会上就可见一斑。即使高达百万美元天价，每年的午餐会上依然不乏中国人的面孔。2006年，中国步步高集团董事长段永平以62万美元的价格上座；2008年，有“中国私募教父”之称的赵丹阳以211万美元的天价获得了午餐入场券；2011年的中标者未公开身份，但根据其每次报价都在末尾多出11美元的习惯，有人认为11意味着“要要”，很可能也是一位中国人在表达想要中标的决心，在这位“要要”富翁的反复加价下，2011年的午餐最终以2626411美元成交。

而巴菲特历来也对中国人十分亲近。他曾在2011年5月的股东大会上表示，“从长远来看，中国经济会发展得越来越好。从现在起十年、或者二十年，我可以清楚地看到目前形势的大幅改善。我不知道六个月内会发生什么事，但我认为，中国投资人可以赌长期发展。”

在2011年7月的世界精英大会上，巴菲特更是明确表示，他对中国和印度的投资意向及热情从未改变，他正在等待“合适的机会”。巴菲特表示，自己不会每早起床后考虑将集中投资世界的哪个地区，但“我已经准备好采取行动，我正在等待来自中国或印度的电话”。

股神不只是随便说说。他很快便用行动证明了他对中国的青睐。

2012年2月，巴菲特表示，其麾下冰淇淋巨头冰雪皇后DQ预计年底在华将有600家门店，5年内还会增至1000家。自从1992年在中国开设首家门店至今，DQ按门店数量计已是中国最大的连锁冰淇淋品牌。中国也成为DQ全世界第二大市场。

2012年3月，巴菲特麾下的公务机业务运营商耐特杰(NetJets)宣布，将在中国珠海成立一家合资公司，专注于公务机业务。耐特杰CEO汉塞尔表示，中国航空市场的增长潜力惊人，“在中国提供服务将增强我们全球的品牌力”。

此前，巴菲特对比亚迪的支持也早已有目共睹。在“巴菲特效应”的影响下，比亚迪股价曾在2009年大涨10倍。即使如今已经跌回巴菲特买入时的股价，巴菲特依然多次表示不会减持比亚迪股票。

让我们从这些美好的记忆中回到现实。如今82岁高龄的巴菲特病了，他未来两个月将在放射治疗室度过。这让我们在心疼这位传奇人物的同时，也不禁担心：假如这位看好中国的投资家某日陨落，是否会让中国失去很多生意？

祝福巴菲特一切安好。

背景资料：A股中的“巴菲特概念股”

A股中，巴菲特真正持有的只有比亚迪一家。不过，所谓的“巴菲特概念股”，既包括比亚迪，也包括章源钨业等因为巴菲特投资了一些A股以外的公司而被A股市场的投资者展开丰富联想的股票。比如，亿阳信通、长城电脑、宗申动力等。游资是炒作“巴菲特概念股”的主力。