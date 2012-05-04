【投资】PE行业：重塑秩序进行时

[ 贝恩投资董事总经理李立明表示，众多PE之间的竞争仍属低层次的同质化竞争，价高者得的原始恶性竞争对行业造成非常负面影响 ]

全民PE的行业盛况仿佛还在昨日。然而，当大部分行业大佬都放下身段出席投中集团近日主办的2012ChinaVenture中国投资年会，其背后透露出的信息却是：中国的PE行业不得不正视“暴利时代”已经结束的现实。当高速蓬勃的扩展使市场上冒出多达4000多家基金的时候，恶意竞争导致募资难，快速增长亦招来各种潜在的行业变数，或将很快给中国PE行业带来洗牌和整合。

恶性竞争募资难

挑动这趋势的因素已经逐步显现，投资者用脚投票或许最直接地反映出市场对国内PE的看淡情绪。

近日，沪上某国有银行一位私人银行产品经理对《第一财经日报》记者表示：“从去年开始，银行理财方面关于PE、VC的产品销售情况日益下滑，不少银行甚至停止做PE募资的销售渠道。”原因包括多方面，首先通常5+2或7+2的投资期限较长，而且在此数年期间，投资交易的透明度较差，银行方面也难以追踪。

外资PE机构德太TPG合伙人黄晶生在出席2012年ChinaVenture投资年会时对记者表示，野蛮生长期间行业的恶意价格竞争，直接导致了二级市场买股票价格甚至倒逼私募股权融资价格。站在这个角度上，如果投资者手握现金，与其去投资PE做LP，还不如在二级市场上买股票更具有投资成本优势。

另一外资PE机构贝恩投资董事总经理李立明也公开表示，国内万家PE的“疯狂景象”对整个行业来说并非健康生态，众多PE之间的竞争仍属低层次的同质化竞争，价高者得的原始恶性竞争对行业造成非常负面影响。

在全球私募股权投资最成熟发达的美国，PE机构数量也仅千家左右，而且各有明确的行业分类，不同规模的机构的竞争层次也不同。

“黑天鹅”事件

刚提交招股说明书的来伊份因为蜜饯安全生产问题遭曝光，导致IPO前途充满变数；当中国最大的租车公司神州租车因为华尔街机构投资人看空中国公司而临时取消在美IPO，临门一脚认输告退，被套牢最郁闷的莫过于德同资本和联想控股。

分析人士指出，高速发展的PE行业也难免遭遇来自资本市场和监管环境的诸多变数，给盲目扩张敲响警钟，也凸显出如今PE通过IPO退出的渠道出现障碍。

红杉资本中国合伙人计越表示，目前中国PE投资项目中大概有50%至70%是可以赚钱的，每个项目的平均回报在三四倍，而随着行业日益成熟，投资项目赚钱的可能只有20%至30%。

中国PE过度依赖IPO退出也导致了行业透支。罗仕证券中国首席代表马峻对记者表示，前期不少在美国上市的中国公司自IPO之后就股价大跌，不乏跌破IPO发行价八成，使不少当初参与新股发售的机构投资者处于“深度套牢”状态，如今再有中国公司在美国发售新股IPO就非常困难。这的确影响到部分PE、VC美元基金的退出，因为在中国90%的基金退出是通过IPO管道，在美国和欧洲等发达市场，这个比例可能只有10%。

在这样的情况下，另有行业人士对记者表示，由于IPO市场的不确定性增大，并购、转让退出可能是今年PE、VC退出投资的主要发展方向。

至于近期盛传的国税总局制定合伙企业和合伙人所得税实施办法相关草案，可能涉及高达40%的浮盈溢价征税，多位PE人士均对记者表示：“高额征税政策出台执行可能性很小，无需过多担忧和过分炒作解读。”其中君联资本董事总经理陈浩对本报记者表示，希望政府在制定政策的时候更多了解行业运作模式和特征，并给PE、VC行业作出统一政策的指引，而不是仅仅一个笼统的税率。