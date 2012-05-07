快钱进军信息化金融服务领域

央行《支付业务许可证》颁发一年在即，第三方支付企业的差异化发展日趋明显。近期，快钱宣布将业务范围由单纯的电子支付延展到更为广阔的信息化金融服务领域，要做一个“保理商”的角色，主要包括处理应收账款的打包、融资以及回款等。

不过，快钱并不提供资金，资金还是来自于金融机构，如银行、信托等，但无论如何，这个央行认定为“非金融业”的行业正在渐渐走近金融。

从“搬钱工”到“保理商”

快钱CEO关国光说快钱的新定位是“为企业提供专业高效的流动资金管理解决方案”，帮助企业快速获取和优化现金流，即多、快、好、省地为企业“搬运”资金，使企业一元钱可以当两元钱用。

这个新定位的推出是针对当前企业面临的资金难题，这表现在两个方面，一是资金归集速度慢，尤其是在连锁、零售等传统行业里非常明显;二是应收账款无法及时回收，账期拉长影响企业扩张速度。此外，很多企业的信息流和资金流是手工对账，财务管理效率低下，拉高了企业经营成本。

关国光表示：“我们相当于保理商，天津保理业务是国务院综合配套方案里要重点支持的行业，我们已经在天津注册了这样一家公司，政府只要给一个许可就可以了，对企业来讲，电子化支付占比越来越大，供应链融资至少能解决一部分问题。我相信这个业务是企业所迫切需要的。”

“随着电子商务的发展，实时交易的比例还会逐步提升，未来这部分占比还是较大的，以戴尔为例，戴尔的供货商都是实时操作，未来快钱的这部分占比会更大。新兴业务没有基础业务的规模那么大，但是毛利可能比基础业务大，这部分业务收入未来可能占快钱收入的20%到30%，但无法超过50%。”关国光说。

方正集团副总裁刘晓琨表示：“方正一直致力于搭建完善的分销渠道，做大做强分销品牌，成为国内IT分销市场的核心企业。受益于快钱的流动资金管理解决方案，方正不仅实现了应收账款的迅速回笼，使资金流转效率大幅提高，而且还解决了我们下游分销体系的融资难问题，使分销商能够以充沛的现金流支持自身的建设，促进业务的发展。”

据悉，作为信息化金融服务提供商，快钱依托业已建立的信息化支付清算平台，持续打造包括电子收付款、应收应付账款融资等创新产品组合，由此形成一套流动资金管理解决方案，服务于各个行业领域。

一般，在一个资产包中是大致统一的贷款周期、统一行业的客户。“我们跟商业银行的关系是我们就像一个收割机，我们开到田里把菜都收回来，归类，归成有机的一类，归成各种类别，商业银行的行长就是餐厅的大厨，五星级的大厨。”关国光戏称。

把企业按照银行的规则归好类，是快钱和银行之间的关系。而每家银行、每一个时期的标准都是不一样的，银行的标准经常不断变化，监管部门对他们的要求也是不断发生变化的，也因此，快钱要不断进行业务调整。

在费率方面，关国光说：“从千分之几到百分之几都有，就是和行业特性、规模、速度之间都有关系，这里面我们还确实做不到一个简单的统一价格，各种行业不一样。因为我们不能主导定价，所以赚钱高的行业对价格不敏感，赚钱低的行业对价格高度敏感。”

第三方支付深度细分

关国光反复强调其实快钱的定位并没有改变，只是面向企业客户，产品组成可能会发生变化，或增加更多的增值业务。