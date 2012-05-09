天使的天使：血本无归是大概率 赚钱的是祖坟冒青烟

梁军站在北京柏悦酒店三层的走廊上打望，距离他们不到100米的地方聚集着全国各地赶来的600多位天使投资人。

这是2012年春天里普通的一天，对于梁军和他的搭档来说，却有可能改变他们的一生——如果寻找到对其研发成果(车载隐形遥控自动伸缩防护罩装置)感兴趣的天使投资人。

但遗憾的是，那些兜里装满了钱，平日里寻找创业团队的天使们，此时此刻的关注点全在徐小平、李开复、薛蛮子、蔡文胜、雷军、曾李青等12位“名牌”天使投资人身上——他们希望能够取到一些做天使投资的“真经”。此前，一次能够让如此多顶级天使同时花上一整天的机会从未有过。

在这个大会议厅里，新天使们希望从老天使们身上了解如何能找到更优质的项目，赚更多的钱。而老天使们则想慢慢地告诉他们，这个行业不是想象的那样美妙，这个行业的投资回报其实并不高，如果你不能靠钱多来砸概率，那么血本无归基本上就是板上钉钉的事。

相遇

从成都赶来的迈普集团董事局主席花欣已经从事天使投资两年有余，有个几十人的团队，他深深地感觉中国的产业升级迫切需要科技的提升，而创业者总是扎堆在一些B2C行业，却不能看到市场真正的需求。他正试图通过机构化天使的投资对创新企业进行扶植，达到最终提升产业的目的。

浙江的一位民营企业家则携妻一同进京，他刚刚成为一位天使不久，在他看来天使是一个让钱滚动起来的好办法，尽管和民间借贷一样具有不确定的未来，但在浙江那个大老板云集的地方，留给他的投资选择并不多。他说，做天使不过是希望能够有一些更多的投资渠道。

事实上，来参加天使大会的还有很多VC和PE，他们中有的机构正在成立专门的基金，也准备杀入早期“天使”队伍。

四面八方赶来的都是目前中国对天使投资最感兴趣的人，前提是至少曾经投了两个以上项目，每个项目至少100万元，当然，还要愿意支付每人2000元的门票。事实上，报名参加首届天使大会的在1000人以上，但能通过审核并最终成行的只有一半。

看起来，新天使们对这个行业的认知还处在初级阶段，他们关心的问题甚至包括：作为一个天使需要具备什么样的人品?怎样解决法律问题?国家和政府在推动天使投资发展过程中要发挥一个什么样的作用?有没有办法把创业者和天使投资人结合起来?

这些问题在老天使们眼中看来实在太不专业，新天使中也会有人对开会的地点选在高档酒店都认为不值。

各路富豪跃跃欲试的是海外“天使”的一个个造富神话：谷歌投资人10万美元的回报是10亿美金，而Facebook的投资人Peter Thiel的回报比这还高，他在8年前以50万美金投资Facebook，8年后得到2万倍的收获：100亿美元。

而在国内，“天使”也正在成为一个颇为时髦的词——至少听起来很好听。李开复、徐小平、薛蛮子、熊晓鸽这些整天活跃在电视屏幕、报刊媒体上的人物不断地在重复他们的造富故事，几十倍、上百倍的投资回报率，那些大名鼎鼎的企业都是在他们的帮助下才得以赴美上市，或者被大公司看中收购。

财富的召唤令越来越多中国的有钱人开始对天使投资感兴趣，这个群体增速惊人。根据创业邦研究中心最新的一份报告显示，中国大部分天使是从2005年以后开始投资的，2005年以前开始投资的人只占约14%。

从这些新天使开始做投资的时间分布上，也可以看出中国天使投资不断升温的过程，尤其是2009年和2010年，这两年当中第一次做天使投资的人数有了明显的上升。2009年以后，天使投资的人的比例接近60%。

事实上，也正如大部分创业者感受到的，从2011年开始的以移动互联网创业为标志的新一波创业高潮，也吸引了更多有点钱的人加入到中国天使投资行业中来——尽管这些新天使良莠不齐，尽管他们有的只是为了淘金，尽管他们中有些没什么能帮助创业者的资源和人脉，也缺乏那种分享利益的精神。