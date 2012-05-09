奢侈品电商网站寺库获3000万美元融资

昨天，奢侈品电子商务网站寺库中国获得来自全球知名四大国际基金总金额3000万美元注资。据悉，这是继唯品会上市、优众网和乐蜂网宣布获得融资之后，又一家奢侈品电商公司获得来自风险投资商注资的消息。
据确认，寺库本轮融资由法国领先的风险投资基金VentechCapital(银泰资本)、美国IDG资本、贝塔斯曼亚洲投资基金(BAI)及世界著名大型超市(法国欧尚集团)经营者之一法国Mulliez家族的家族基金投资公司森合投资(CreholChina)共同注资。
寺库中国成立于2008年，是一家中国闲置奢侈品流通平台。早在2010年底，寺库中国曾获得来自美国IDG资本的首轮千万美元投资。2011年营业额即突破数亿元，目前拥有全球会员50万，活跃高端会员2万余人。
寺库中国总裁李日学表示，寺库将在上海、成都、深圳等国内重点城市布局数万平米，以寄卖为核心的奢侈品大型线下体验店——库会所，还将在北京建立面积达2800平米的养护服务工厂。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|