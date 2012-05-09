奢侈品电商网站寺库获3000万美元融资

昨天，奢侈品电子商务网站寺库中国获得来自全球知名四大国际基金总金额3000万美元注资。据悉，这是继唯品会上市、优众网和乐蜂网宣布获得融资之后，又一家奢侈品电商公司获得来自风险投资商注资的消息。

据确认，寺库本轮融资由法国领先的风险投资基金VentechCapital(银泰资本)、美国IDG资本、贝塔斯曼亚洲投资基金(BAI)及世界著名大型超市(法国欧尚集团)经营者之一法国Mulliez家族的家族基金投资公司森合投资(CreholChina)共同注资。

寺库中国成立于2008年，是一家中国闲置奢侈品流通平台。早在2010年底，寺库中国曾获得来自美国IDG资本的首轮千万美元投资。2011年营业额即突破数亿元，目前拥有全球会员50万，活跃高端会员2万余人。

寺库中国总裁李日学表示，寺库将在上海、成都、深圳等国内重点城市布局数万平米，以寄卖为核心的奢侈品大型线下体验店——库会所，还将在北京建立面积达2800平米的养护服务工厂。



