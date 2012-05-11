新东方天使帮：徐小平们的新战场

徐小平小档案

出生日期：1956年

毕业院校：中央音乐学院，加拿大萨斯卡彻温大学(音乐学)

工作经历：

1983年至1987年，任北京大学艺术教研室教师、团委文化部长、北大艺术团艺术指导

1987年至1995年，在美国、加拿大留学、定居

1996年回国创建新东方咨询处

2010年离开新东方，创立“真格”天使投资基金

主要投资项目：兰亭集势、世纪佳缘、维棉网、彩翼培训、漫动时空、瑞清生物、聚美优品

北京建外SOHO，银泰大厦冷峻地竖立在一个靠近十字路口的地方。徐小平的办公室在银泰大厦的其中一层。室内布置简洁、洋溢着生活气息。进门处的左侧是一个吧台。徐小平邀我们在靠近吧台的一张圆形木桌前坐下，他的助理给我们沏了一壶红茶。

这是4月11日一个寻常的上午。再过1个月，金牛座的徐小平将迎来他56岁的生日。

将近6年时间，他先后投资了世纪佳缘、兰亭集势、聚美优品、红黄蓝等数十家创业公司。

在这段不算长的时间里，他已然成为国内顶级天使投资人之一;不只是拥有以亿为单位的财富，在创投圈，他的声誉、口碑是为数不多、被一致认可的;但世俗意义的成功，之于徐小平而言来得有那么点晚。

俞敏洪、徐小平、王强被誉为新东方的“三驾马车”。众所周知，徐小平也是新东方的联合创始人，2006年9月7日，新东方在纽交所成功上市。他决定在这一年转型做一名天使投资人时已50岁。这次转型，其过程他以“相当痛苦”形容。本文其后将写到。

此前，他在事业上还算不上有多么辉煌。他被俞敏洪从加拿大请回来一起办新东方时已经40岁，5年后的2001年，因为对企业内部治理存有分歧，他被请出董事会(2002年，被重新请回董事会)。

而这位毕业于中央音乐学院的艺术生，其回国之前的发展轨迹像一条抛物线：首先，他跨出了国门，1988年在美国打了半年工;然后，跑去加拿大获得了一个音乐硕士文凭;其后，迎接他的是长达数年之久的失业，以及一个逼近40岁的年龄。

“在加拿大生了两个小孩，这是我唯一的成就。但这也不是什么特殊成就，他妈的猪也会生孩子啊。”徐小平说，“我不回避，这是我人生最低落的时光之一。”

哥俩好

新东方上市后，徐小平、王强同时退出了董事会。在此期间，王强也加入了天使投资人的行列。

2007年到2008年，徐小平与王强一起投了两三个公司，“第一个是红黄蓝，第二个是世纪佳缘，到去年为止，我们一起共同投资的项目就有10个上下。”2011年下半年，随着真格基金的正式成立，王强成为真格合伙人。

徐小平的投资风格以感性著称。一些找他要钱的创业者甚至连面都没过，一个电话就把钱打了过去，还有些他明明看起来的烂项目，最终出于情面或糊涂还是投了下去。

诸如此类的有关他的投资故事在创投圈流传很广。

一年前的春天，在上海举行的一个论坛上徐小平说，他老婆一度担心他会被一些创业者给忽悠，“我对她说：忽悠也是一种生产力。我本人就是新东方最大的忽悠者。能把我忽悠倒的创业者，可不是一般人!”

“钱当然是要赚的”，徐小平说，“我们不是活雷锋，雷锋不求回报，当然他被毛主席表扬了，这个值一亿美元。”

中国天使投资尚处早期，信用体系尚未完全建立，这使得国内部分天使投资者只选择投资熟悉的人，熟悉的行业。徐小平不太在意于此，“我天生有种信任他人的能力。”如果是这样就像是做家族企业，把你的三姑六婆，朋友，同学拉进来一样，在他看来这样的格局还是有点小。

打动他的是那些头脑发热的创业者，此外“教育、经验、做人这三样东西很重要。作为一个创业者，他能不能说服我，把自己销售出去，他是不是有个人魅力，是不是具备沟通、表达的能力是我很关注的点。”

徐小平由此说到了王强。