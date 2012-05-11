企业与投资人：信任危机究竟伤害了谁？

资本是逐利的，一次成功的投资行为，要由优质的被投企业和专业的投资人共同完成，但若撇去利益的泡沫，实际上，投资的本质，则变得简单多了——它是一场关于信任的博弈。投资人整天挂在嘴上的“投资就是投人”并非一句空话，它不仅是投资人对企业判断的一条定律，而且也同样是企业对投资方选择的一个判断标准。

资本是逐利的，一次成功的投资行为，要由优质的被投企业和专业的投资人共同完成，但若撇去利益的泡沫，实际上，投资的本质，则变得简单多了——它是一场关于信任的博弈。

一次不愉快的经历让冯君（化名）如今对投资人筑起了“铜墙铁壁”。他回忆说，正有融资需求时，恰好接到了某知名风险投资基金（VC）的电话，双方随即展开了密集的接触。

在该基金对企业进行尽职调查的那段时间，冯君向投资人和盘托出，提供了一系列企业的内部资料甚至包括一些关于企业核心竞争力的机密内容。

然而，三个月之后，冯君等来的不是一纸Term Sheet(投资条款清单)，而是被告之企业目前现状尚不符合该基金的投资要求。更让冯君想不到的是，在此之后他从其他渠道获悉，该基金其实已早在与他接触之前投资了同行企业。“这家VC虽然和我签了NDA（保密协议），可现在就跟废纸一样。”冯君颇为气愤地告诉记者，“这等于是在变相地窃取企业的商业机密。”

保密协议成废纸

一位不愿透露姓名的投资人告诉记者，上述现象在投资界并非个案。一般按照行规，签署保密协议是惯例，其有效期从6个月到2年不等，在协议中会约定涉及企业的信息、数据都不可以外传给第三方，大部分在协议中还会特别强调在和该企业接触乃至投资之后，不可以同时接触或者再投其他竞争对手。

对企业而言，由于害怕自己的核心商业机密或是知识产权被窃取，保密协议对其而言就是一种保障，然而并不是每家VC都会照章办事。

“有些VC会拒绝签署保密协议，因为很可能其同时在跟几家企业约谈，如果跟每家企业都签了NDA，VC后期就会面临巨大的风险，他也想为自己留上一条后路。”上述投资人指出，“即便签了保密协议，协议期满后投资机构仍然可以将涉及企业的一些内容对外泄露，但有些涉及企业的核心内容或许并不只是保密2年那么简单。”

“企业要有警惕性，对自身要有保护意识，不要一开始就向投资机构全盘托出。”上述投资人建议。为此，吃了亏的冯君决定就此不再向投资机构全盘告之，特别是涉及企业内部的一些机密内容。