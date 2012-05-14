【投资】如何快速找到合适风投

风险投资基金(简称“风投”)，也就是人们常说的VC。对于众多的初期创业者来说，能找到一个愿意投并适合自己的风险投资者，是一件梦寐以求的事情。

因长期专注于资本市场法律服务，笔者接触了大量的VC、PE(股权投资)及天使投资等投资机构和初创者。结合长期的法律服务实践，下面笔者谈几点建议。

1.风投投企业更投“人”

风投青睐的早期初创型企业，绝大部分投的是“人”，即创始人及其团队，人和团队几乎是风投决定是否投初创企业的核心要素，甚至是唯一要素。

2.仅有好创意还不够

企业要有良好创意并有实现创意的强烈愿望。早期很多创意是幼稚的，缺乏商业逻辑的，但由于有强烈愿望，也能打动一部分志同道合者。经过1到2年商业逆向思维的磨炼及不断的市场检验，会逐步使自己提出更加具有可操作性和实现预期的创意，这样往往能引来钱和人。

3.进入有钱人圈子

要想较快的得到风投，积极接近、进入各类有钱人圈子是必不可少的。

现实中，有钱人很少会投资自己圈子以外的人。为什么?因为如果我跟你是一个圈子，你乱用我的钱，那以后你在这个圈子中就难混下去。如果没有有钱人的圈子，想仅靠陌生的商业计划书拿到投资的可能性极小。

4.抓住机会展示专业能力

对于初创者，绝不放弃展示自我能力的每一次机会。比如笔者有一个客户，在某次圈子交流中，大家让他谈下电子商务怎么融入某企业的运作，他把自己创意 中的一些理论结合那家公司的实际情况谈了想法后，在场人士都觉得有价值。5分钟讲完后，立马收到一堆名片要谈合作，甚至是投资意向。没有专业能力及展示自 己专业的能力，是不可能做到这一点的。

5.“认钱”还要“认人”

还是刚才的那位朋友，在那次交流后，面对较多的投资者，他选择了一位有心胸的董事长领导而非更有钱的企业，并且该企业拥有他可直接对接的很多资源，对于他的创业有极大的帮助。所以，聪明的初创者一定要有识别最有效资源的眼光和长远发展的视界，这样思维模式做出的选择才是更有竞争性和可持续的。

6.想明白你要什么

很多时候，初创者中，可能只有20%的人需要钱，80%的人需要的是投资方的资源。从长远看，一次投资别打算能赚多少钱，重要的是通过新的平台，使 自己和团队在解决生计的情况下，可积累到多少资源，钱短期赚得多，可花完，而资源积累下来就是你的，不恶意破坏资源就永远是你的!而资源才是银行，让你随 时提款的银行。