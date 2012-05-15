【投资】同程网宣布获得腾讯数千万投资 将筹备上市

新浪科技讯 5月14日上午消息，同程网今日宣布获得腾讯数千万元投资，并已经完成交割言。

同程网CEO吴志祥表示，与腾讯建立战略合作关系后，将通过腾讯旗下B2C平台QQ网购开展深度合作。目前，同程网的机票和酒店业务已正式入驻QQ网购。

对于外界较为关注的投资规模问题，吴志祥未予置评。

据透露，同程网获得本次投资后，已经启动上市进程，由于本次同程网所获投资仍是人民币基金，加之同程网宣布2011年已经实现“规模性赢利”，同程网的上市目标可能是中国创业板。