【投资】如何融到你的100万美元种子资金？

融资对于大多数创业公司来说都是无法绕过的一步，而种子阶段的融资又决定了能否快速将“点子”付诸实施。在外人看来，当前的投融资环境已形成一个泡沫，似乎任何一个拥有两名工程师与“点子”的人都能拿到投资(当然也不乏这样的真实案例)。然而事实并非如此，对于创业公司来说，如今的竞争环境从未如此激烈过。那么如何才能快速获得种子阶段的融资呢?我们来看看自由写手交易市场Scripted CEO的几点经验分享。

准备好长期战斗

融资是一场马拉松式赛跑，因此做好长期战斗的准备是最终获得成功的必备因素。如果一项融资方案在6个月内还没有准备好，立即更换另一个方案。

放低估值期待

所有人都在谈论YC孵化公司的疯狂估值，在其172个公司中，总价值达78亿美元，每个公司的价值达4520万美元。然而，如果你不是来自YC或者其它著名的孵化器，很遗憾，你很可能无法获得如较高的估值，因此了解自己所处的环境非常重要。

找到正确的推荐人

这并不是说没有获得关键人物的推荐就不会遇到好的VC。但是一系列的经验告诉我们，通过那些成功融到资的企业家来牵引是最好的一种方法。

一句话阐述你的商业模式

不管与VC、投资人还是合作伙伴，清晰简洁的阐述自己的商业模式都是必需，最好能用一句话就说清楚。

用故事的形式阐述自己的优势

故事是人们最喜欢的一种形式，将自己的产品优势、市场优势、用户关系等等优势用故事的形式表达出来。更容易获得投资人的青睐。