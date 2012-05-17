【投资】短租网站途家网获光速携程等联合投资

图：途家网首页截屏

网易科技讯 5月16日消息，短租类在线预订网站途家网今日宣布已获得光速、鼎晖、携程和HomeAway联合投资，具体数额尚未透露。

途家网创始人兼CEO罗军表示，首轮融资将主要用于其全国业务拓展，同时也将加大研发、市场、产品、服务等方面的投入。

据了解，途家网创办于2011年12月，其模式类似美国的短租服务平台“HomeAway”。作为游客提供短期房屋租赁和为业主提供短期房屋出租发布平台，途家网短租服务目前已扩展至三亚、丽江等11个旅游城市，并与酒店、地产商、携程网达成合作，成为房源的主要渠道，用户定位较为高端。创办途家网之前，罗军曾任新浪乐居总经理。