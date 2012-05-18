【投资】腾讯4亿投资“韩版微信”KakaoTalk获13%股份

5月17日凌晨消息，腾讯(00700.HK)在昨日发布的第一季度财报中披露，对韩国手机聊天应用KakaoTalk的投资额为4.03亿元，并获得13.84%的股权。被称为“韩版微信”的KakaoTalk亏损额逐年加大，但已开始进行收费探索。

此次腾讯在海外的投资已在上个月完成，腾讯用于投资的4.03亿元现金，共换得KakaoTalk总计360万股的新优先股，当于其已发行股本约13.84%。与腾讯共同进行投资的还有韩国网游公司娱美德，后者获得3.8%的股票。

KakaoTalk为韩国企业开发的智能移动终端通讯软件，因基本功能有类似之处，这款软件也被一些国内用户形容为“韩版微信”。

资料显示，KakaoTalk的用户量已经超过4200万，而韩国人口总数约在5000万左右。有报道称KakaoTalk至少有10%的用户来自韩国之外。过去的几年KakaoTalk用户量增长迅速，但由于缺乏适合的收入模式，造成过去三年亏损额从900万上升至8000万元。

去年开始，KakaoTalk已经开始进行企业广告、有偿提供对话表情等创收途径。

此次投资也被看作是腾讯介入韩国市场的一部分。最近几年腾讯一直在韩国进行投资，不过在KakaoTalk之前，腾讯的投资大多集中于网游领域。