【投资】万达宣布26亿美元收购全球第二大院线集团AMC

经过两年谈判，今日，大连万达与全球第二大院线集团AMC签署并购协议。万达的此次并购总交易金额26亿美元，包括购买100%股权和承担债务两部分。
同时，万达并购后投入运营资金不超过5亿美元，万达总共将为此次交易支付31亿美元。
美国AMC影院公司是排名世界第二的院线集团，去年年收入约为25亿美元，观影人数2亿人，员工总数约为2万。旗下共有346家影院，共计5028块银幕，是全球最大的IMAX和3D屏幕运营公司。而作为中国和亚洲第一大院线公司，万达成功并购AMC之后，将成为全球规模最大的电影院线运营商。
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