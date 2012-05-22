【投资】文化产业PE投资外热内冷：不缺钱但缺商业模式

在政策红利不断释放的背景下，文化产业的投资热度不断递增。在日前举行的第八届中国(深圳)国际文化产业博览交易会(以下简称“文博会”)上，文化产业与资本的对接成为政府、企业、投资机构的关注和讨论的焦点之一。
中国证券报记者采访了解到，各路PE对文化产业的投资非常活跃，各种文化产业基金的数量和规模迅速上升，然而，PE大佬亦坦言，在各个细分行业里，具备好的商业模式和成长性的文化创意企业仍是少数,潜在风险仍较大。
不缺钱但缺商业模式
有统计资料显示，从2000年至2011年，国家相继出台了100多部文化产业相关的配套扶持政策、法规、文件，实属罕见。今年以来，中宣部、文化部、新闻出版总署等部委分别出台产业相关扶持政策，发展文化创意产业成为各级地方政府的共识。
在这一背景下，政策嗅觉灵敏的PE们纷纷加大对文化创意产业的投资。数据显示，2009年以来，VC/PE对文化创意领域的投资稳步增长。2011年文化创意领域创下历年VC/PE投资的新高，投资案例共62起，投资金额达到8.4亿美元，同比增长94%，文化创意领域创业投资呈快速发展态势。
此外，文化产业基金也如雨后春笋般涌现。据不完全统计，截至目前，我国文化产业基金已超过120家，规模超过1400亿元。
表面上，创投大佬们看似霎时间一窝蜂往文化创意产业挤，实际上，真正能进入这些投资家“法眼”的文化企业寥寥无几。
从2007年至2011年VC/PE对文化创意产业投资情况来看，文化创意行业的投资数量共计264个，排到了第9位，投资金额约30亿美元，排到了第14位，远远不及互联网、生物医药、金融等行业。相对而言， VC/PE对文化创意领域投资热度总体上仍居于中游水平。
在接受中国证券报记者采访时，靳海涛直言，文化产业不缺资金，但缺商业模式。由于文化领域的特殊性，国内一些文化企业是从事业单位转成企业，市场化意识和商业模式创新不够。一些中小民营文化公司，体量小、竞争无序、缺乏品牌意识，导致跟风严重、内容同质化泛滥。如此一来，企业的盈利能力和成长空间受到了限制，这也就导致PE对其不“感冒”。
独特的商业模式是企业竞争的法宝。像美国的好莱坞、迪士尼，都拥有难以复制的商业模式而造就了其强大的品牌价值和盈利能力。此外，一些文化企业的掌门人很多都是文化人出身，商业意识并不强。靳海涛说：“成功的企业家应该是有艺术细胞的商人，反之，如果是有商人细胞的艺术家，那么企业发展壮大的可能性就比较低。”
另一个原因则来自于行业本身的风险。以有线电视行业为例，尽管用户群庞大，现金流稳定，增值服务前景广阔，但IPTV正在快速侵蚀传统有线电视的用户群，各省的有线电视网整合难度很大，且增值服务还缺乏成熟有效的商业模式。
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