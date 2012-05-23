【投资】陈磊：天使投资要做好增值服务

在过去的时日里，参与过数百个创业团队的交流和调研，作为专业的天使投资机构，也一直在摸索一条符合本土特色的，同时也跟现阶段公司情况相匹配的项目服务模式。

(一)创业团队都缺钱，可是钱有时候解决不了现实问题，换来的或许是教训

为什么说项目服务呢，其实我们在过去的实践中发现，创业团队的团队组合是“缺胳膊掉腿的”，你给他100或200万，他可能全部都花在教训上了，比如技术开发上走弯路，不重视知识产权的保护，团队选择和管理人才上的迷瞪和混乱，市场策划方向没有高度统一，策划与执行脱钩等，而且很多个这样已投资的团队，全部都会犯一样或类似的错误。也就是说，钱是创业团队需要的，战略资源整合、技术开发资源，营销资源等他们或许更需要。要成就一件事，是多种因素综合作用的结果。

就举例简单说说网络开发技术吧，这块很多创业者都说这块不是很重要，有思路就行。我告诉他们：错了!现在互联网行业的基础是什么，当然是互联网技术，通过互联网技术可以很好地实现后台营销和会员交互功能实现，而创始人一些漂亮的IDEA，离不开技术方面的创新。可是创始人又告诉我，现在互联网技术普及，只要能想到的，他们都能开发出来。我当时就笑了，我说你说的是对的，可是忽略了技术开发的路劲优化，开发后的产品稳定性以及可延展性或许会受到制约。

打个比方，要建50层高的楼，你问建筑开发商，能建吗，没有一个开发商说建不了。因为只要有图纸和架构就好了嘛。可是你真正把图纸和架构给他了，那不同的开发商开发出来的成品却相差迥异，主要体现在结构的合理性和细节的处理，还有就是稳定性。有的开发商用的材料较少，却效果最好，而有的用料较多，却效果一般。

所以技术开发人员，包括美工，架构师等，要真正懂得创始人的思想，而不是为了单向地实现目标。这点技术开发人员，作为执行方，也要有灵魂的，要深刻理解创始人的考虑。

(二)提供强大的增值服务，少走弯路就是成功

天使都想用最少的钱，在短期内能见到团队迅速走向正轨，可是你给了钱之后，如果创业团队在以上问题上犯了错误，买了教训，而且再多折腾几个月，天使那一、二百万或许就打水漂了，没有后续资金跟进的话，这项目基本告吹了。

(三)心智培训、战略资源整合、技术顾问及开发、营销策划及执行等全方位支持，构建为灵魂团队护航的“增值服务舰队”

上一篇在专栏的文章：《天使阶段的投后管理：从粗放到集约》里面提到创业团队缺少什么。

1、心智训练，或许某个创业者心态是富于激情的，但是有些团队成员还是心不在焉的，这个时候，需要通过培训来加强心智。

2、技术支持，创业团队成员可能有很好的Idea，但是没有技术创新手段很难实现。

3、营销策划支持，如何最大可能地利用媒体资源，利用多方位的宣传来增强品牌影响力和人气，也是非常必要的。这里需要一个非常强大的策划和执行团队。

4、缺少战略合作伙伴的资源，比如说你帮他整合同行业的资源，帮他整合产业链上的资源等等。

我觉得这创业团队所缺乏的一切，都可以是“增值服务舰队”所能提供的。唯有一点是增值服务不能提供的，那就是创始团队的“灵魂”。

关于这个增值服务内部核心该如何建立，以及如何有效地服务于创业团队而不是代替创业团队，以后我会在相应的专栏文章里面提出。有兴趣的朋友，可以与我交换意见，谢谢!

（本文作者陈磊，通江控股集团副总裁，上海通江投资管理有限公司创始合伙人，任通江梦工场CEO兼创业导师，天使投资人）