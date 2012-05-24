【投资】麦包包称第四轮融资已到位 金额高于3000万美元

5月22日消息 22日上午，有电商业内人士爆料称国内箱包类B2C麦包包遭遇融资困境，将大幅裁员、并且停止部分新品开发。对此，麦包包官方回应否认传闻，称已经完成新一轮融资，但未透露具体融资细节。
麦包包方面回应称公司目前运转正常，已经完成第四轮千万美元级别融资，但暂时不方便对外公布具体融资金额和投资方。
在这之前，业内人士爆料称麦包包之前主要投资方DCM拒绝继续注资，麦包包遭遇融资危机。而且迫于资金压力，麦包包大量员工离职，且公司已经暂停部分新品的开发、上市。
对此有业内人士透露，麦包包在2012年将主抓内功，致力于产品研发和供应链升级，放慢快速扩张，以实现盈利的目标。
资料显示，自2010年以来麦包包先后获得过三轮融资，分别为350万美元、3000万美元和1500万美元。之后麦包包加快发展速度，并且推出高端品牌JAMIE MOORE，逐步进军海外市场。
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