【投资】五大VC眼中的十大技术趋势

过去13年来，丘吉尔俱乐部每年都会举办一次研讨会，邀请技术及技术金融界的智囊讨论未来几年的十大技术趋势。今年他们请到的也是创投界的风云人物：

Accel Partners的Kevin Efrusy

凯鹏华盈的Bing Gordon

Greylock 的Reid Hoffman，也是LinkedIn创始人之一

Draper Fisher Jurvetson 的Steve Jurvetson

Clarium Capital 的Peter Thiel，技术创业家、投资者

从左至右：Efrusy、Gordon、Hoffman、Jurvetson、Thiel

以下是他们选出的十大技术趋势：

1)社会化商务的彻底全球化

正方：Efrusy认为今天的企业将会尽快实现全球化，否则会被抛在身后。对于上一代Web来说，国际化显得并不重要。他以去年上市时的Groupon仍是半国际化为例说明这一点。要想成为全球领袖，光在美国领先是不够的。Jurvetson也同意，但认为这件事已经做了 12年了。

反方：Gordon认为该趋势成形尚待时日。Hoffman认为美国仍是最重要市场。Thiel可能也如此认为，但其理由也许是认为这件事不是很有趣，但他认为尽早国际化可以避免被人山寨(囧，是说中国吗?)

该趋势在TwitPolls调查上获得70%的支持率。

2) 教育边际成本为零

智囊团全体成员均认可该趋势。

Gordon认为公共教育面临巨大颠覆，公立学校生产力不高。摩尔定律的表现要比我们对好老师的培养成绩好。他认为，任何产业一旦被垄断者联盟(常青藤?211?)所占据，只要看到投资被拖延，你就知道它已经疲倦不堪了。在斯坦福大学，一位好教授能吸引15万个学生，这个不是现场授课所能办到的。而在数字化时代出生的人对于坐在教室里听课不感兴趣。Gordon想表达的是“技术能够改善教育。”

Hoffman的看法是技术能够放大人的作为。他举了Khan Academy这个例子。能够促进沟通(EdModo，K-12社交网络)，技术不仅降低成本，同时也让受众面更广、令人的力量更加强大。

有三个孩子在读书的Efrusy认为应该尽快重塑教育。

Thiel同意趋势但质疑是否会很快到来，他说现在的中产阶级不知道该干什么，所以都跑去教书了(呵呵，此人现在正在斯坦福大学教书)。还说学校的功能是帮照看孩子。

Jurvetson则说他12岁的孩子在网上自学编程。

Twitpolls的调查结果也显示大都同意此趋势。

对教育产业革命感兴趣的还可参见：在线教育的产业化：“应用商店”模式，Paul Graham：最伟大的创意都是令人恐惧的：(三)取代大学

3)大数据、传感器遍地开花

智囊团全体成员均认可该趋势。

近乎免费的传感器意味着其无所不在，可收集到海量数据。

Hoffman认为这一趋势加上移动计算设备、社交媒体和云可以创造出一种连接并利用所有数据的新应用，在娱乐、医疗、交通控制等方面发挥作用。

Gordon认为这个首先需要有算法家(algorithmicists，也许就是指数据分析人员)，这些人必须离开广告业投入到大数据领域。

Thiel的兴趣在于该趋势所带来的一个更加透明的世界究竟是福还是祸?政府监视和家庭安防系统将会无所不在。

Efrusy则说数据不见得越多越好，很多数据都是无用的数据。(参见大数据还是太多信息)

Jurvetson说近期的挑战是数据的解析。他还暗示说所有数据的皮层(神经感知层)仅为少数几个人(苹果是其中之一?)把控，结局也许会很糟糕。

该趋势在TwitPolls上有84%的支持率。