【投资】传Facebook有意收购Opera 与谷歌对决

传Facebook将收购浏览器厂商Opera

科技网站Pocket-Lint援引知情人士的消息称，Facebook有意收购挪威浏览器厂商Opera。

该知情人士称，Facebook正考虑整体收购Opera，从而进军浏览器市场，与微软、谷歌、Mozilla和苹果等竞争对手一较高下。

另据科技网站TNW获得的消息称，Opera高层当前正与潜在买家进行谈判。此外，Opera当前已经停止招聘新员工，可能意味着公司将有大事发生。

至于Facebook是否是潜在买家，该消息并未证实，但表示Facebook应该是理想的潜在买家之一。

有业内人士称，如果Facebook想进军浏览器市场， 收购Opera不失为明智之举，确实可以起到推动作用。

Facebook近期在IPO招股书中承认，当前越来越多的用户通过移动设备访问Facebook，而Facebook尚未从中获得显著营收。

另外还有传闻称，Facebook将开发一款基于Android的移动操作系统，甚至是自己的社交智能手机。

分析人士称，对于Facebook而言，与其自主研发，还不如直接购买Opera。但目前，一切都是猜测。

今年第二季度，Opera营收预计为5000万美元，公司市值约为6.7亿美元。尽管价格不菲，但对于刚刚进行了IPO的Facebook而言，还是有能力完成这样一笔交易。