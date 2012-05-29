【投资】向史玉柱雷军沈南鹏学投资：不做错误方向的兔子

不做错误方向的兔子

你以为只要努力开源就能让生活无虞?根据定律，赚得越多也会花得越多，富人们可是相反的运作思维。

投资社会人人都在告诉你高抛低吸，富人们早不这么干了。跟着富人学投资，打败巴菲特也不是天方夜谭。

史玉柱、雷军、沈南鹏、周成建，这些已过不惑之年的大佬们，他们几十年创业投资经验沉淀出的投资哲学，值得你我共鉴。

保守的史玉柱有“三驾马车”：保健品，银行，互联网

现在的史玉柱正从实业家转变为资本家，专注投资，开始从创造财富走向优化财富的道路。他的经历就像惊险的过山车：从少年得志登顶中国财富榜到5年后负债2.5亿成为“中国首穷”;10年后，从“中国首穷”跨界一跃而成“保健巨鳄”和“网游先锋”，并在2007年带领巨人网络成功登陆纳斯达克，以500亿身家跻身全球500富豪榜。

正因为拥有如此大起大落的经历，让史玉柱的投资变得更加谨慎，“可以说是那段经历造就了我现在的投资风格——稳健，或者说是保守。李嘉诚曾说过，投资首先是要看退出机制通畅不通畅，其次才是看收益高不高，我觉得很对，所以我想寻找的是风险不大、变现能力强的行业。基于这种认识，我投资了银行。我有自己的投资纪律，除了保健品、银行和互联网，其他行业我基本不碰。原因就是，这三个行业都具有非常清晰的盈利模式。”史玉柱告诉理财周报记者。

也正因为稳健的投资风格使他的金融投资获利颇丰，5年之内翻了一番，最近又以大手笔继续投资民生银行，可谓出尽风头。

沈南鹏看好医疗和新能源

他的投资履历让人目眩，他的慧眼独具令人艳羡，他荣获的投资殊荣无数，他目前的身份是红杉中国基金的创始人及执行合伙人，他就是沈南鹏。

在国外投资银行工作多年的他，曾创办两家上市公司——携程旅行网和如家连锁酒店，而经他投资的上市公司更是业界的标杆，不论是中国最大的户外媒体分众传媒还是中国最大的房地产服务公司易居中国，都彰显着他投资的分量。

这么多年的投资经历让沈南鹏非常看到中国医疗健康行业和新能源行业。医疗健康行业将得益于医改的推进，广大的二三线城市和农村市场将是最大的机会。新能源行业中，太阳能和清洁技术等方面也面临巨大的增长空间。

“我认为投资人应该更早地介入一些有潜力的企业，这尽管比在上市前投钱风险要大得多，失败几率可能也很高，但成功后创造的价值就更大。”沈南鹏向理财周报记者传授投资经验。

而对于中产阶级，沈南鹏也有话要说：“我的投资建议是尽可能地分散投资。其实如果能够做到坚持长期分散投资，比如分别投资于外汇、期货、房产、股票、基金等，长期的回报还是非常可观的，尤其是在中国这样高速成长的国度里。”

雷军只投资熟人

前段时间，小米手机在网络上的疯狂热销让雷军成为媒体的聚焦点，他也因此被称为 “中国的乔布斯”，他还有一个身份——金山软件股份有限公司董事长。除此之外，他还有一个越来越重要的身份——天使投资人。

雷军作为天使投资人在过去几年中一共投资了20多个案子，平均每年三五家，其中比较知名的包括：凡客、多玩(YY)、大街、好大夫、UC浏览器，而这些企业的创始人都是雷军所熟识的。雷军在回答关于“为何投资凡客诚品”的问题时，如是说：“只因为他是陈年，其实不关心他做的是凡客诚品还是什么。”

“只投熟人”——这就是雷军投资的最大特点，因为可以降低投资成本。在他看来，天使投资的主力应该是身边的人——家人、朋友，因此自己的投资只限于“朋友”和“朋友的朋友”——最多不超过两层关系。

但雷军会经常呼吁社会应给创业者一定的宽容，鼓励他们失败了重新开始，因为作为一名曾经的创业者，他深知创业不易。

周成建投资贵在专注

从农民到亿万富翁，从小裁缝到中国服装界大佬——他是现代版青蛙变王子的完美演绎。他就是美特斯邦威的创始人周成建。

2008年8月28日，随着美特斯邦威服饰股份有限公司A股在深交所挂牌上市，周成建登顶内地服装首富宝座。当时他表示，“这么多年我只会做一件事情，那就是做衣服。我一直告诫自己要耐住寂寞。美邦要做全球的裁缝。”

然而一年之后，美邦投资3300万元与其他两家企业组建共同基金，受到外界对他专注的质疑，为此，他告诉理财周报记者：“发这个东西不代表我去做这个东西，会有专人去做这件事情。他们做什么，投什么我是不太关心的。我只不过是一个出资人的身份。”而他依然专注自己的服装事业，全力专注自己的新品牌Me&City。