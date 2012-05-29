【投资】多家川企欲“上市” 投资专家支招融资“窍门”

实际上，四川企业要想融资，需要改进的地方有：

品牌运营意识比较差;对主业专注度不够;财务信息不透明;“家族式”风气浓厚。

成都鼎弘投资管理有限公司董事、总经理陈红炬认为。

“项目经过中试了吗?这么大的融资额是分期到位，还是一次到位?”坐在投融资对接会场第一排座位上的九鼎投资机构代表接连向项目路演者，四川京典能源科技有限公司总经理杨学军发问。这是日前在成都举行的“第三届四川中小企业投融资对接会”现场，《金融投资报》记者亲眼目睹的一幕。

会上共有10多家天使投资(AL)、风险投资(VC)和私募股权投资(PE)机构与数十家四川中小企业进行了接触和交流，而需要进行股权融资的企业大都表示，将在获得发展资金，做强做大后“上市”。

中小川企亮相“拿得出手的”项目

第一位进行融资项目路演的是四川京典能源科技有限公司总经理杨学军，尽管目前他仍然是一家化工研究设计院的一名正式员工，却有一颗不“安分守己”的心。他路演的融资项目是“蒸汽、氨气梯级火力发电”项目，需要占地320亩，总投资人民币54.5亿元。“这么大的融资额是分期到位，还是一次到位?”，面对投资机构的发问，杨学军回答说，首期需要资金2500万元。项目后续至钢铁、石油、化工等行业的低温余热回收利用技术研发。“前两年可能不会产生收益”杨学军坦言，由于投资额较大，他们希望寻找产业投资基金。

不过，记者发现，更多的路演项目还是投资额不大的中小型项目，尤其是与互联网相关的项目较多。一家名为“投投是道”的理财网站，其负责人在路演时称，拟出让10%的股权，融资人民币230万元，将其打造成为西部地区首家“智能理财云计算中心”，几年后力争到创业板上市。

最让投资机构关心的还是其盈利模式。对此，这家理财网站回应道：一方面与金融机构进行合作而获得利润分成;另一方面是网站的广告收入。

同样与互联网相关的项目是由四川顺乾电子商务有限公司推出的“亿指通全球数贸立体商务平台”。“我们的盈利模式为整合消费者资源、商家资源，消费者只要到合作的商家购物就可以享受价格折扣，这相当于团购，这样就保证了消费者资源。而商家也可以获得稳定的客源，这样就保证了商家资源”该公司董事长姚宏告诉记者，公司还将启动“亿指通传媒”和“亿指通商学院”等项目，同时还将与万事达银联等机构进行合作，计划三年内上市。

投资专家支招融资“窍门”

要想获得投资机构的“真金白银”也不是一件容易的事情。成都鼎弘投资管理有限公司董事、总经理陈红炬坦言，四川企业要想融资，需要改进的地方有:一是品牌运营意识比较差;二是对主业专注度不够;三是财务信息不透明;四是“家族式”风气浓厚。“在融资时最好不要用创业板的市盈率来衡量股权转让价格的高低，因为发行市盈率始终处于变化之中，现在市盈率就已经没有创业板刚开通时那么高了，一定要根据自身企业的资产价值、未来的盈利能力和成长性来确定股权转让价格。”陈红炬说。

作为“第三届四川中小企业投融资对接会”顾问的成都工商联主席、迈普董事局主席花欣则认为，企业最好从创业阶段就开始融资，寻找天使投资。因为创业企业好像一个新生儿，很容易死亡，而天使投资机构就像医生护士，帮助新生儿成长。

花欣说，天使投资在国外很发达，比如在美国有30多万家，包括个人和机构，大部分是个人天使投资，也有部分机构天使投资。“迈普现在做的属于机构天使投资，有非常专业的团队。它给企业带来的不只是钱，更重要的还有战略指导、团队培训，并给企业带来市场需求，以及后续融资。”

对于目前不少创业企业涉及互联网特别是移动互联网的现象，花欣直言，大多是个人应用，这是一片红海市场，竞争激烈，真正盈利的不多。但是用于企业或者政府移动的应用却是一片商机很大的蓝海，问题是很多个人创业者或者中小企业不知道他们的需求，也很难介入这些领域。

同时，花欣认为，一些大公司或有产业背景的投资机构却很熟悉这块市场。一旦他们将市场需求与创业企业的技术结合，就能迅速实现巨大的产值。如迈普创投投资的一家创业企业欣点科技，其3G安全路由器技术结合迈普提供的行业市场需求，一年销售额就达到1100万。