【投资】数据库开发商10gen再获4200万美元融资

据美国科技博客techcrunch报道，数据库开发商10gen今日宣布再获融资4200万美元。此轮融资由恩颐投资牵头，参与者包括红杉资本、Flybridge Capital Partners以及Union Square Ventures等多家投资公司。据悉，此轮融资后，10gen筹得的资金超过7300万美元。

10gen称，募集的资金将用于MongoDB技术的产品开发和售后服务，以及针对不断增长的用户群提高服务质量。

根据公司发布的数据，在过去5年中，其每个季度销售额增长平均超过50%。如地理位置社交服务商Foursquare以及电信、金融服务、媒体市场等行业的主要供应商都为该公司客户。

10gen成立于2007年，由在线广告公司DoubleClick前创始人兼首席技术官德怀特 梅里曼(Dwight Merriman)和ShopWiki创始人兼首席技术官艾略特 霍洛维茨(Eliot Horowitz)共同创办。作为MongoDB(分布式文档存储数据库)技术的开源开发商，10gen侧重于为用户提供数据库技术的客户支持、培训和咨询服务。

来自红杉资本的路易斯 罗伯斯表示，红杉资本相信10gen将是数据库市场的领导者。此外他认为该公司的开源模型较为成熟，公司的商业化运行模式在发展中逐步走向成熟。红杉资本将与10gen合作，为用户提供更好的服务。